Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни

У Лолиты есть традиция – в день рождения или сразу после него давать концерты в Москве и Петербурге. Это своего рода экзамен на профессионализм – в двух столицах самая избалованная зрелищами и самая требовательная публика. Выступить перед ней сейчас певице было особенно важно – в свете пережитого ею за минувший год.

В декабре 2023-го Лолиту и еще нескольких топовых звезд, участвовавших в скандально известной "почти голой" вечеринке, отменили и запретили. Активных ревнителей морали что-то возмутило то ли в костюме, то ли в жесте Лолиты. Хотя она там не сделала ничего такого, чего прежде от нее не видели – ее сценический образ клоунессы всегда основывался на эксцентрике и провокации.

Обида же на нее оказалась столь сильна, что если бы певицу можно было четвертовать, распять или сжечь, то служители полиции нравов сделали бы это. И до сих пор артистка чувствует отголоски того гнева – после просьб неких "активистов" были отменены ее концерты в Ростове и Раменском. В итоге члены коллектива певицы остались без заработка, а зрители – без праздника. Который в наше непростое время особенно важен. Люди устали от негативной новостной повестки, а концерт Лолиты – это всегда отличная прививка от уныния, депрессии и хандры. Ведь она как никто другой умеет раскрепостить, развеселить, заставить на два часа не думать о плохом.

Публика Live Арены не могла усидеть на местах – люди танцевали в проходах, пели и смеялись вместе с Лолитой. Казалось, что сердца у зрителей бьются в унисон. Было видно, что все соскучились по артистке "без комплексов", по ее харизме, прямоте, острому языку, крепкому словцу, самоиронии, которой многим не хватает, увы. "Я читала, что пишут про меня в Интернете – мол, "кобыла старая, уйди со сцены, уступи место молодым", – говорит 61-летняя Лолита. – Щас!" И выдала порцию бронебойных хитов - "Шампанское", "Титаник", "Пошлю его на", под которые плясала семья Екатерины и Александра Стриженовых, подпевал актер Иван Николаев, и заполнял память смартфона пресс-секретарь Ольги Бузовой и Люси Чеботиной.

Лолита давно отказалась от яркого шоу с балетом, трюками декорациями. Стул, светодиодные экраны, кукла и пуховый платок – вот и все, что нужно ей, чтобы два с лишним часа держать зал, управлять публикой, словно факир удавом, когда взрослые интеллигентные люди готовы делать дурацкие движения, петь смешные фразы и просто ребячиться, избавляясь от внутренних зажимов.

Милявская исполнила "Реквием" на стихи Цветаевой, вспомнила пыльную советскую песню про Ленина и отдала дань уважения Григорию Лепсу, с которым мечтает спеть дуэтом. Кстати, он, как призналась звезда, стал причиной ее серьезной болезни под названием "жаба" – после очередной неудачи в личной жизни она "приняла" на грудь, пришла в караоке и услышала, что там поют только его песни.

Конечно, певица шутит – она никогда не завидует коллегам, а просто идет своей дорогой. И концерт в Москве – яркая веха на этом большом пути, который длится уже сорок лет. В том, как Лолита владеет голосом, как умеет каждую песню превратить в смешной или грустный драматический спектакль, чувствуется школа Аллы Пугачевой. Чей бывший гитарист, кстати, Анатолий Куликов, уже много лет работает с Милявской.

Она собрала вокруг себя лучшую команду, чтобы делать мощные концертные программы с особым нервом и настроением. Программы, которые окрыляют, радуют и учат посылать все плохое на небо за звездочкой.