Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная

Ушла легенда советского кино. Многие помнили ее по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдай.

В Москве на 85 году жизни умерла Светлана Светличная. Печальную новость сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров. Предварительной причиной смерти Светланы Афанасьевны стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака.

В последние годы у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем. Около двух лет она провела в психиатрической клинике – у звезды диагностировали тяжелую деменцию и болезнь Альцгеймера. Позже стало известно и про опухоль мозга. Но заслуженная артистка РСФСР отказалась лечить онкологическое заболевание, заявив, что не хочет рисковать самочувствием. Врачи тогда назначили Светличной лекарственную терапию.

Напомним, Светличная знакома по множеству советских кинофильмов – "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". Одно из последних ее появлении в кино – роль в картине Ренаты Литвиновой "Богиня: Как я полюбила".

Предположительно похоронят Светлану Афанасьевну на Троекуровском кладбище столицы.