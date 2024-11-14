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Четверг 14 ноября

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Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару

Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару
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Голубцы – блюдо, которое не только полезно, но и очень вкусное.

Голубцы — это классическое блюдо славянской кухни, представляющее собой капустные листья, фаршированные мясом и рисом. Вот пошаговый рецепт приготовления голубцов.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 большой кочан
  • Фарш (свинина или смесь свинины и говядины) — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана — 200 г
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу


Приготовление

  1. Подготовка капусты:
    • Удалите верхние листья капусты и вырежьте кочерыжку.
    • Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись.
    • Отделите листья и аккуратно удалите толстые части стебля.
  2. Приготовление риса:
    • Промойте рис и отварите его до полуготовности (около 10 минут).
  3. Фарш:
    • Обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.
    • Добавьте фарш и жарьте до готовности, периодически помешивая.
    • Посолите и поперчите по вкусу.
    • Смешайте готовый фарш с рисом.
  4. Формирование голубцов:
    • На каждый капустный лист положите 1-2 столовых ложки фарша.
    • Заверните края листа внутрь и сверните его рулетиком.
  5. Запекание:
    • В глубокую кастрюлю или форму для запекания уложите голубцы швом вниз.
    • Залейте смесью томатной пасты, разбавленной водой, и сметаны.
    • Добавьте лавровый лист и чеснок.
    • Накройте крышкой или фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
  6. Выпекание:
    • Запекайте голубцы 1,5-2 часа, пока капуста не станет мягкой.
    • За 15 минут до окончания приготовления снимите крышку или фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.
  7. Подача:
    • Подавайте голубцы горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью.


Это блюдо прекрасно сочетается с различными гарнирами, такими как картофельное пюре или свежие овощи.

Приятного аппетита!

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14 ноября 2024, 16:15
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