Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару

Голубцы — это классическое блюдо славянской кухни, представляющее собой капустные листья, фаршированные мясом и рисом. Вот пошаговый рецепт приготовления голубцов.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1 большой кочан
- Фарш (свинина или смесь свинины и говядины) — 500 г
- Рис — 100 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сметана — 200 г
- Растительное масло — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление
- Подготовка капусты:
- Удалите верхние листья капусты и вырежьте кочерыжку.
- Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись.
- Отделите листья и аккуратно удалите толстые части стебля.
- Приготовление риса:
- Промойте рис и отварите его до полуготовности (около 10 минут).
- Фарш:
- Обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.
- Добавьте фарш и жарьте до готовности, периодически помешивая.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Смешайте готовый фарш с рисом.
- Формирование голубцов:
- На каждый капустный лист положите 1-2 столовых ложки фарша.
- Заверните края листа внутрь и сверните его рулетиком.
- Запекание:
- В глубокую кастрюлю или форму для запекания уложите голубцы швом вниз.
- Залейте смесью томатной пасты, разбавленной водой, и сметаны.
- Добавьте лавровый лист и чеснок.
- Накройте крышкой или фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
- Выпекание:
- Запекайте голубцы 1,5-2 часа, пока капуста не станет мягкой.
- За 15 минут до окончания приготовления снимите крышку или фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.
- Подача:
- Подавайте голубцы горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью.
Это блюдо прекрасно сочетается с различными гарнирами, такими как картофельное пюре или свежие овощи.
Приятного аппетита!