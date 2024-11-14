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Четверг 14 ноября

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ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"

ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"
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Вы отлично справились с тестом по фильму Эльдара Рязанова 1956 года "Карнавальная ночь". А в 1982-м он снял еще одну знаменитую картину – "Вокзал для двоих". Где тоже блистательно играла Людмила Гурченко. Давайте вспомним имена ее героев.

1. Михаил Кононов сыграл лейтенанта милиции. А как его звали?

Фото: кадр из фильма

А. Аркаша;

Б. Николаша;

В. Саня.

2. Анастасия Вознесенская сыграла дежурную в "Интуристе" по имени...

Фото: кадр из фильма

А... Виолетта;

Б. ..Юля;

В. ...Марина.

3. Как звали жену Платона, ведущую прогноза погоды на телевидении, которую сыграла Алла Будницкая?

Фото: кадр из фильма

А. Маша;

Б. Аня;

В. Майя.

4. Александр Ширвиндт сыграл пианиста Шурика в привокзальном ресторане. А как полное имя-отчество у героя?

Фото: кадр из фильма

А. Александр Сергеевич;

Б. Александр Анатольевич;

В. Александр Иванович.

5. Как зовут проводника – героя Никиты Михалкова – в этой картине?

Фото: кадр из фильма

А. Матвей;

Б. Алексей;

В. Андрей.

ОТВЕТЫ

1. Б. Николаша;

2. Б. ..Юля;

3. А. Маша;

4. Б. Александр Анатольевич;

5. В. Андрей.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2024, 11:44
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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ТЕСТ по фильму "Тени исчезают в полдень"
"Тени исчезают в полдень" – советский многосерийный фильм, снятый режиссером Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым в 1971 году. Это историческая драма, основанная на одноименном романе Анатолия Иванова. Фильм рассказывает о жизни сибирской деревни на протяжении нескольких десятилетий, начиная с конца XIX века и заканчивая Великой Отечественной войной. "Тени исчезают в полдень" стал одним из самых популярных советских сериалов своего времени.

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ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"
Советская эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука", снятая в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, и по сей день остается любимой зрителями всех поколений. Но обращаем ли мы внимание на детали? Давайте вспомним имена героем этого фильма. С фактами и цитатами из фильмов Эльдара Рязанова вы отлично справились в недавнем тесте! 1.

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Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября
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