ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"

Тест для ценителей советского кино: правдивы ли эти факты о фильмах из СССР?

Советский кинематограф оставил нам множество шедевров, которые до сих пор вызывают ностальгию и восхищение. Но насколько хорошо вы знакомы с их историей? Хотите узнать больше? Пройдите тест и проверьте свои знания.