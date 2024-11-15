Покинувшая Россию Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике

Регина Тодоренко поделилась своими впечатлениями от отдыха в Арабских Эмиратах. Убегая от холодов московской зимы, известная телеведущая отправилась на жаркие пляжи, где наслаждается солнцем и морем вместе с семьей.

В Персидском заливе Регина не только загорает и пробует местные деликатесы, но и активно занимается фитнесом. Даже в отпуске она находит время для тренировок, что подтверждает её преданность здоровому образу жизни.

В своем блоге Регина опубликовала фотографию в стильном розовом купальнике, на которой она позирует на пляже, демонстрируя свою подтянутую фигуру. "Наконец-то намечтала, ну, и немного натрудила", — с легкой иронией подписала она снимок. Комментарии поклонников не заставили себя ждать: многие восхитились ее формами и упорством. "Молодец! Большая работа проделана, не каждый сможет", — написали фолловеры, подчеркивая, что Регина действительно достигла впечатляющих результатов.

На другой фотографии телеведущая запечатлела момент, когда она заходит в море с младшим сыном Мирославом. Этот кадр стал символом её уверенности и радости материнства. Ранее Регина стеснялась делать снимки со спины из-за проблем со здоровьем, однако теперь она с гордостью демонстрирует свою фигуру.

Три года назад Регина открыла миру свою историю о борьбе с диагнозом сколиоз 3-4 степени. В подростковом возрасте врачи даже предлагали ей оформить инвалидность, что сильно повлияло на её самооценку. Она долго стеснялась носить открытые вещи, опасаясь осуждения окружающих. Однако Регина решила изменить свою жизнь: начала заниматься спортом и работать с реабилитологом, что помогло ей добиться заметных улучшений.