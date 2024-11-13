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Среда 13 ноября

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Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября

Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября
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В последние недели отечественный прокат переживает настоящий бум. Рассмотрим сборы российских и зарубежных картин в первой половине текущего месяца.

Главной сенсацией стало появление ретромелодрамы "Любовь Советского Союза", которая быстро завоевала сердца зрителей. Сборы картины за уик-энд с 7 по 10 ноября составили впечатляющие 160,5 миллиона рублей, что позволило ей занять первое место в топе. Этот фильм не только превзошёл стартовые результаты таких проектов, как "Союз спасения" и "Воздух", но и продемонстрировал значительный интерес со стороны аудитории, несмотря на меньшую посещаемость по сравнению с этими лентами. Картину активно поддерживал Первый канал, что, безусловно, сыграло свою роль в её успехе. Ожидается, что "Любовь Советского Союза" может приблизиться к отметке в 500 миллионов рублей, что сделает её одной из самых кассовых в этом сезоне.

На втором месте расположилась сказка "Огниво", которая уверенно движется к миллиардной отметке. За тот же уик-энд она собрала 125,1 миллиона рублей и достигла промежуточных сборов почти в 988 миллионов рублей. Это подтверждает, что зрители продолжают проявлять интерес к семейному контенту, особенно в преддверии праздников.

Байопик "Руки Вверх!" продолжает удерживать свою позицию в тройке лидеров, добавив к своим сборам 46 миллионов рублей за выходные. Общая касса фильма уже достигла около 894 миллионов рублей. Несмотря на то что он постепенно теряет популярность, его успех говорит о том, что ностальгия по культовым музыкантам и их эпохе всё ещё актуальна для зрителей.

Не менее интересный феномен наблюдается у боди-хоррора "Субстанция". Фильм, который стал лауреатом Каннского кинофестиваля, продолжает удивлять критиков и зрителей своей стойкостью на экранах. Его общий бокс-офис достиг 462 миллионов рублей, а среднее количество зрителей на сеанс составляет 32 человека — это достаточно высокий показатель для жанра.

На пятом месте расположился фантастический боевик "Хищные земли", который собрал 37,7 миллиона рублей. Хотя стартовые сборы оказались ниже ожидаемых, фильм всё же смог обойти некоторые конкурирующие проекты, что говорит о его привлекательности для определённой аудитории.

Семейная комедия "Возвращение попугая Кеши" показала резкое падение сборов во втором уик-энде. Несмотря на успешный старт с 91,7 миллиона рублей за праздничные дни, последующие выходные принесли лишь 28,6 миллиона рублей. Общие сборы картины пока составляют чуть менее 127 миллионов рублей, что является неплохим результатом для семейного кино.

Спортивная драма "Федя. Народный футболист" также заслуживает внимания. Она собрала 25,9 миллиона рублей в прошедшие выходные и достигла общей кассы примерно в 108 миллионов рублей. Фильм пользовался хорошим спросом во время праздничных выходных, что подтверждает интерес зрителей к спортивной тематике и биографиям известных личностей.

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13 ноября 2024, 10:15
Фото: Freepik
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