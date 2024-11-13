Наташу Королеву вызвали в суд давать показания по делу о громком убийстве

Наташа Королева дала показания в Петроградском районном суде по делу об убийстве. Речь идет о трагической истории гибели известного музыканта Игоря Талькова.

Певица рассказала о событиях того трагического вечера, когда её выступление было неожиданно прервано. По ее словам, концерт в "Юбилейном" был остановлен после того, как стало известно о стрельбе, но сама она выстрела не слышала.

Королева отметила, что накануне концерта многие артисты, в том числе и она, были размещены на корабле. На утреннем завтраке перед мероприятием она встретила Талькова, который выглядел совершенно обычным. Однако вскоре после этого начались события, изменившие ход их жизней. Когда её выступление прервали с новостью о стрельбе в музыканта, Наташа осталась на сцене в полном замешательстве, так как продолжать концерт не имело смысла.

Интересно, что гримерка Королевой находилась рядом с гримеркой Талькова, однако никаких звуков, связанных с выстрелом, она не слышала. Это обстоятельство вызывает вопросы о том, что именно произошло в тот роковой момент.

Судебное разбирательство касается Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова. Согласно материалам дела, в октябре 1991 года между Шляфманом и Игорем Малаховым, участником команды Талькова, произошёл конфликт. В ходе этого инцидента Шляфман выстрелил в Малахова, но пуля попала в самого Игоря Талькова. После этого он покинул Россию и около тридцати лет жил в Израиле.

Дело о гибели Талькова было возобновлено три года назад, и сейчас суд продолжает допрашивать свидетелей. В ближайшее время планируется опросить ещё около ста человек, что может пролить свет на детали произошедшего и помочь восстановить полную картину трагедии. Слушания вызывают большой интерес у общественности, поскольку дело связано с одной из самых загадочных страниц российской музыкальной истории.