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Четверг 14 ноября

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"Я вас очень прошу": Лолита в день рождения обратилась к россиянам с мольбой

"Я вас очень прошу": Лолита в день рождения обратилась к россиянам с мольбой
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Лолита – главная эстрадная клоунесса страны – 14 ноября разменяла седьмой десяток. В день своего 61-летия она обратилась к россиянам с просьбой.

Сегодня у Лолиты единственный за долгое время выходной. Она намерена провести его дома, отдыхая от всего и всех. Никаких банкетов и иных праздничных торжеств певица не планирует – говорит, что бережет связки. Ведь уже 15 ноября ей предстоит выйти на сцену многотысячной столичной Live Арены, а уже 18 числа у нее сольник в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. А накануне этих важных концертов звезда обратилась к россиянам с мольбой.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Я хотела бы обратиться ко всем поклонникам, которые пойдут на мои концерты, – говорит Лолита. – Зная, что мне на выступлениях всегда дарят очень много цветов, хочу попросить вместо них потратить эти деньги на помощь переселенцев из Шебекино Белгородской области и из под Белгорода вообще. У меня много семей, которым я помогла уехать из этого города (находится под регулярным обстрелом боевиков ВСУ – Прим. ред.). Сейчас начинается зима, и это особенно важно. А благодаря команде Ксении Собчак нам удается не посылать деньги мошенникам, которые активизировались, а делать помощь адресной и помогать действительно нуждающимся".

"Ребята, я вас очень прошу, не дарите мне цветы, – заклинает Лолита. – Надеюсь, что и коллеги последуют моему примеру, он станет "заразным" и "вирусным".

Стоит заметить, что Сергей Лазарев тоже просит поклонников приобщаться к благотворительности и перечислять средства, которые они потратили бы на покупку цветов для него, в фонд "Линия жизни". Его артист поддерживает с 2008 года. Поэтому фанаты дарят ему вместо букетов благотворительные чеки. указывающие на размер пожертвования нуждающимся.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2024, 15:59
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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