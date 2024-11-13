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Среда 13 ноября

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Учитель года Любовь Васильева: "Школьный день обмену и возврату не подлежит!"

Учитель года Любовь Васильева: "Школьный день обмену и возврату не подлежит!"
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Не каждый задумывается о том, что школа является не только местом для получения знаний детей, но и для личностного роста преподавателей. Учитель высшей квалификационной категории, магистр педагогики, школьный администратор, победитель конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", "Педагог-новатор", автор книги "В поисках профессионального вдохновения: 35 уроков о школьном образовании" Любовь Васильева рассказала, зачем педагогам участвовать в грантовых программах и почему их развитие не должно оставаться на месте.

Начался учебный год, и это повод подумать о развитии и педагогам. Любовь, расскажите об участии в грантовых программах? Что они дают, как попасть и главное – каков приз?

Говоря о профессиональном развитии, всегда держу в голове цитату из "Алисы в стране чудес": "Чтобы оставаться на месте, Алисе приходилось бежать изо всех сил". Так и мы, педагоги. Чтобы учить в соответствии с требованиями современности, необходимо постоянно поддерживать и повышать свой уровень профессионального мастерства. И лучшее из многообразия выбора – то, что идет от нашего внутреннего запроса.

По роду профессиональной деятельности выстраиваю работу с одаренными детьми. Мои ученики неоднократно становились участниками профильных смен, инициируемых региональными и федеральными центрами. Поэтому и появился внутренний запрос – пройти повышение квалификации в одном из таких федеральных центров.

Помню, когда я впервые попала на программу повышения квалификации в Образовательный Центр "Сириус", функционирующий на инфраструктуре олимпийских объектов, необходимо было пройти конкурсный отбор – прикладывать портфолио со своими достижениями, направлять мотивационное письмо, подробно излагая причины, что даст это обучение. Оно того стоило – оказаться среди лучших педагогов, где само профессиональное взаимодействие и сама среда учит.

Из личного примера. В школе, где я работаю, активно развивается профильное обучение старшеклассников. Для них открыты инженерные классы, ведется работа по космическому кластеру. Вопрос: а как выстраивается взаимодействие с учениками начальной школы, их профессиональная ориентация на интерес к инженерным и космическим специальностям? Так появилась идея о развивающем оборудовании.

Собрала команду единомышленников, вместе придумали проект. Вышла на защиту проекта в Фонд содействия инновациям. После успешной защиты грантовая заявка была одобрена, со школой был заключен договор и нам выделили денежные средства. Во дворе школы – детская научная площадка "Космодром детства". Мы провели профильную смену каникулярного отдыха, выиграла конкурс программ смены на регионе и стали призерами на федеральном этапе. Это прекрасно – находить финансовую поддержку для реализации своих проектов.

Фото: пресс-служба

Как из преподавателя вырасти «во что-то большое»? Какой идеальный путь у учителя?

Думаю, здесь следует учитывать "горизонтальный" и "вертикальный" рост. С вертикальным все достаточно ясно: карьерный рост в образовании достаточно распространенное явление. Выиграл конкурс "Учитель года", получил предложение о работе в администрации школы или Департаменте образования. Для меня лично занимать управленческие должности в образовании - это всегда история о возможностях. Больше участвовать в новаторской деятельности, больше взаимодействовать, осуществлять наставничество. Например, в моей наставнической практике – успешная подготовка обладателя главнойучительской награды "Премия Президента", победители конкурсов "Учитель года", "Педагог-новатор".

Но больше мне нравится углубляться в так называемое горизонтальное развитие. Есть амбициозная задача – принять участие в федеральном проекте "500+" под эгидой Министерства просвещения. Я как наставник в течение года работаю с управленческой и педагогической командой школы, включённой в реестр образовательных организаций с низкими образовательными результатами. Выстраиваю взаимодействие в соответствии с методиками адресной помощи. Вызовы удается преодолеть, показатели успеваемости вырастают, цели проекта достигнуты. У меня – новые навыки управленческой работы, бонусом – трудовой договор со мной как муниципальным куратором проекта от самого главного учреждения страны в сфере надзора за образованием – Федеральный институт оценки качества образования. Участие в любом проекте – новое знание о себе. И это прекрасно.

Насколько важна просветительская деятельность учителя?

Просветительство и образование – очень близкие понятия: одно без другого невозможно, потому что любая передача знаний – вход на территорию образования. Являясь лектором Российского общества "Знание", провожу очень много мероприятий для педагогов, используя разнообразные форматы. Говорим о профилактике профессионального выгорания, о карьерных кризисах, о системном профессиональном развитии. Даже имею награды от партнеров проекта по итогам участия в акции "Поделись своим знанием" – сертификаты "Больше, чем путешествие".

Фото: пресс-служба

Как стать ученику другом и настоящим учителем?

Самое главное – педагогический оптимизм. Важно верить в успех и помнить: победа не всегда означает быть первым, победа — это когда ты стал лучше, чем был. Очень часто приходиться в буквальном смысле вести учеников к успеху. Я убеждена, каждый имеет право на второй шанс. И на третий, и на пятый, и на одиннадцатый.

⁠Осень – время, так называемой, хандры. Как замотивировать преподавателя интересно преподавать, а ученику получать знания?

Педагогу: мы сами выбираем свою профессию. Очень важно сохранять честность по отношению к себе, искренно отслеживать свое состояние и вовремя помогать. Постоянно работать на профессиональное развитие. Нужна решимость развивать в себе новые качества, максимально востребованные для работы в образовании в современных условиях: компетентность и профессионализм, стрессоустойчивость, высокий уровень базового счастья, эмпатия. И не забывать откликаться на новые профессиональные приключения! Ученики поддержат. Дело – за нами.

Ученику: новый школьный день обмену и возврату не подлежит. Используем возможности по максимум!

Фото: пресс-служба

И вопрос, на который, пожалуй, стоит знать ответ каждому родителю. Как ответить ребенку на вопрос: "Зачем мне нужны все эти предметы?"

Чтобы интересно и достойно жить, реализовать личностный потенциал.В современной школе много времени мы, педагоги, уделяем вниманию развитию универсальных компетенций и компетенций будущего: критическому мышлению, метапознанию и умению учиться, инструментальной грамотности, креативности, коммуникации. Образование — это наш вклад в будущее.

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13 ноября 2024, 20:43
Фото: пресс-служба
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Фоторепортаж

Эхо шестидесятых: советский фильм "Доживем до понедельника" вместо тысячи премьер

Кадр из фильма &quot;Доживем до понедельника&quot;. Фото: Youtube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Доживем до понедельника&quot;. Фото: Youtube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Доживем до понедельника&quot;. Фото: Youtube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Доживем до понедельника&quot;. Фото: Youtube / @gorkyfilmstudio

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