Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская

Баклажаны, запеченные с говяжьим фаршем и сыром: простой рецепт с 3 базовыми ингредиентами

Запеченные баклажаны с говяжьим фаршем и сыром – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Оно станет настоящим украшением вашего стола и порадует близких своим насыщенным вкусом. Основное преимущество этого рецепта заключается в том, что для его приготовления вам понадобятся всего три основных ингредиента: баклажаны, говяжий фарш и сыр.