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Среда 13 ноября

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Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская

Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская
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Каша – истинно русское блюдо, которое едят не только дети, но также любят и взрослые.

Настоящая русская каша – это гурьевская каша. Она готовится из манной крупы, молока и сливок, а также украшается орехами, сухофруктами и медом. Вот классический рецепт:

Ингредиенты

  • Молоко – 500 мл
  • Сливки – 200 мл
  • Манная крупа – 100 г
  • Сахар – 50 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Орехи (грецкие, миндаль, фундук) – 30 г
  • Изюм – 20 г
  • Курага – 40 г
  • Мед – 2 ст. ложки


Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Измельчите орехи до состояния крошки.
    • Промойте курагу и изюм под горячей водой, затем обсушите их бумажным полотенцем.
  2. Приготовление основы:
    • В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Уменьшите огонь до среднего.
    • Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варите кашу около 15 минут, пока она не загустеет.
  3. Добавление сливок:
    • Когда каша будет готова, снимите ее с огня и добавьте сливки. Хорошо перемешайте.
  4. Сборка каши:
    • На дно керамической формы выложите слой каши толщиной примерно 1 см.
    • Затем посыпьте слоем измельченных орехов, изюма и нарезанной кураги.
    • Повторяйте слои, чередуя кашу и начинку, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой должен быть из каши.
  5. Запекание:
    • Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с кашей в духовку и запекайте около 25–30 минут, до появления золотистой корочки.
  6. Подача:
    • Достаньте готовую кашу из духовки, дайте ей немного остыть.
    • Перед подачей полейте кашу медом и украсьте оставшимися орехами и сухофруктами.

Приятного аппетита!

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13 ноября 2024, 16:15
Фото: freepik.com
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