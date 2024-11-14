ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая

"Не может быть!" – это советская комедия, состоящая из трех новелл, снятая Леонидом Гайдаем в 1975 году. Фильм представляет собой экранизацию рассказов Михаила Зощенко и Николая Гоголя, адаптированных для экрана. Каждая новелла имеет свой уникальный сюжет и характеры персонажей, демонстрируя юмор и сатиру на общественные нравы того времени.



"Не может быть!" стал одной из самых популярных комедий своего времени и до сих пор пользуется любовью зрителей. Этот фильм считается классикой советской кинематографии и входит в золотой фонд отечественного кино. Он отражает дух эпохи, поднимает актуальные вопросы и заставляет задуматься о природе человеческого поведения.

Таким образом, "Не может быть" — это яркий пример мастерства Леонида Гайдая, который умел сочетать комедию и социальную критику, создавая незабываемые образы и ситуации. Предлагаем сегодня вспомнить веселую картину и проверить себя в нашем занимательном тесте.

ВОПРОСЫ

1. В начале фильма рука берет предмет из ящика стола, что это за предмет?

А. Вилка

Б. Нож

В.Ложка

2. Кем работал шурин Горбушкина?

А. Продавцом пива

Б. Аптекарем

В. Продавцом хлеба

3. Где Горбушкин прочитал заметку о сроке за расхищение народного имущества?

А. В газете "Известия"

Б. На столбе объявлений

В. В газете "Правда"

4. Кого ловили во дворе Горбушкиных в мешок?

А. Поросенка

Б. Курицу

В. Собаку

5. Отчего упала кошка, которая кралась по карнизу?

А. Оступилась

Б. Она не падала

В. От взлета голубей

6. Сколько детей было у невесты?

А. Двое

Б. Трое

В. Четверо

7. Как невеста не просила жениха не называть ее?

А. Чижик

Б. Киса

В. Зая

ОТВЕТЫ

1. Б. Нож

2. А. Продавцом пива

3. А. В газете "Известия"

4. А. Поросенка

5. В. От взлета голубей

6. В. Четверо

7. В. Зая