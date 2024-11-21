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Четверг 21 ноября

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Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем

Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем
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87-летняя актриса театра и кино Светлана Немоляева, известная по своим ролям в культовых фильмах, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, Это произошло прямо на съемочной площадке.

Около месяца назад она обратилась к врачам с симптомами, которые напоминали COVID-19: у нее наблюдались слабость, сильный кашель, насморк и высокая температура. К счастью, тест на коронавирус не подтвердился, и медики поставили диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Врачи настоятельно рекомендовали ей соблюдать режим и назначили курс лечения, включая больничный.

Несмотря на рекомендации врачей, Светлана продолжила свою работу в театре и на съемках. Однако сегодня, как сообщают источники телеграм-канала Mash, актрисе стало плохо прямо на площадке. Во время съемок у нее резко повысилось давление, и актриса почувствовала головокружение. По словам очевидцев, Немоляева едва не потеряла сознание. На место происшествия срочно прибыли врачи, которые оказали ей первую помощь и посоветовали обратиться в поликлинику для более детального обследования.

Светлана Немоляева. Фото: Феликс Грозданов

Звезда фильма "Служебный роман" подтвердила, что ухудшение состояния связано с сердечными проблемами. Несмотря на это, она не намерена прерывать свой рабочий график и продолжает сниматься. Актриса выразила уверенность в том, что сможет справиться с недугом и продолжить радовать своих поклонников новыми ролями.

Светлана Немоляева — яркий пример преданности своему делу. Ее карьера охватывает несколько десятилетий, и она остается одной из самых любимых актрис в России. Фанаты и коллеги по цеху выражают свою поддержку и надеются на скорейшее восстановление актрисы. Важно отметить, что здоровье — это приоритет, и многие призывают Светлану обратить внимание на свои физические недуги, чтобы избежать серьезных последствий.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2024, 15:05
Светлана Немоляева. Фото: Феликс Грозданов
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота? Лицо Немоляевой состарилось

Светлана Немоляева в фильме &quot;Евгений Онегин&quot;, 1958 год. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева в фильме &quot;Служебный роман&quot;, 1977 год. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева в театре, 2008 год. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева на фестивале &quot;Будем жить&quot;, август 2022 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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