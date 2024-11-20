Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась радостной новостью о своем путешествии в экзотическое место. В своем микроблоге она рассказала, что решила отправиться на Бали, который стал для нее первой азиатской страной.

"Совершенно роскошное место. Какая красота! Не ожидала, что буду почти счастлива", — написала 65-летняя звезда программы "Давай поженимся!". Гузеева отметила, что всегда испытывала страх перед поездками в страны Азии, но теперь, находясь на Бали, начала влюбляться в эти удивительные места. Она описала атмосферу острова, его потрясающие пейзажи и доброжелательных местных жителей. "Это место просто завораживает", — добавила актриса, делясь своими впечатлениями с подписчиками.

Интересно, что поездка на Бали произошла после недавнего скандала на шоу "Давай поженимся!", где одна из участниц не выдержала колких замечаний Гузеевой и вступила с ней в перепалку, назвав ее "злой теткой". Этот инцидент привлек внимание общественности и вызвал множество обсуждений в социальных сетях.

Несмотря на такие непростые моменты в своей карьере, Гузеева старается находить позитивные стороны жизни. Ранее она также делилась, что благодаря своей собаке научилась справляться с негативными эмоциями и больше не плачет. Это говорит о том, что актриса старается находить радость даже в трудные времена.

На Бали Лариса Гузеева планирует не только насладиться отдыхом, но и открыть для себя новые горизонты. Она уверена, что это путешествие станет для нее не только приятным, но и вдохновляющим опытом. В своих постах Гузеева активно делится фотографиями с острова, демонстрируя подписчикам красоту природы и атмосферу отдыха.