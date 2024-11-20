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Среда 20 ноября

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Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"?

Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"?
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Фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева стал символом этих качеств, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько хорошо вы помните детали этой чудесной киносказки? Если вы уверены в своих знаниях и готовы проверить свою память, тест – это именно то, что нужно.

1. Что хотел соорудить из полена Джузеппе, когда взял его в руки?

Кадр из кинофильма "Приключения Буратино" (1975)

А) Ножку для стола

Б) Пенек

В) Небольшой столик

2. Без чего, по мнению шарманщика Карло, его "сын" не мог пойти в школу?

Кадр из кинофильма "Приключения Буратино" (1975)

А) Без портфеля

Б) Без азбуки

В) Без сменной обуви

3. Как долго жил в старой каморке сверчок, по его собственным словам?

Кадр из кинофильма "Приключения Буратино" (1975)

А) Пятьсот лет

Б) Сто лет

В) Двести лет

4. Что обещал сделать Буратино, когда повзрослеет?

Кадр из кинофильма "Приключения Буратино" (1975)

А) Купить папе тысячу новых курток

Б) Завести ферму со сверчками

В) Устроить ему и его другу безбедную старость

5. Куда пошел Буратино вместо школы?

Кадр из кинофильма "Приключения Буратино" (1975)

А) Гулять по городу

Б) В театр

В) Искать черепаху Тортиллу

Правильные ответы:

1. — А)

2. — Б)

3. — Б)

4. — А)

5. — Б)

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20 ноября 2024, 19:37
Кадр из кинофильма "Приключения Буратино" (1975)

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