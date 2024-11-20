Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"?

Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться

Мартин Скорсезе – один из самых влиятельных и признанных режиссеров в истории кино, чьи работы исследуют темы насилия, предательства и моральных дилемм, а также погружают нас в мир мафии и преступного мира. В день рождения мастера вспоминаем его лучшие фильмы, которые заслуживают вашего внимания. 1) Таксист (1976) "Таксист" стал знаковым фильмом для Скорсезе и открыл новую страницу в его карьере.