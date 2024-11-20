Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

Ингредиенты
- Куриное филе – 4 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари – 150 г
- Мука – 50 г
- Молоко – 200 мл
- Растительное масло для жарки – 500 мл
- Соль, перец – по вкусу
Шаг 1: Подготовка куриного филе
- Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.
- Отбейте каждый кусок мяса молоточком до толщины около 0,5 см. Постарайтесь сделать их максимально ровными.
- Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
- Нарежьте сливочное масло на небольшие брусочки длиной примерно 5 см и толщиной 1 см.
- Заверните каждый кусочек масла в пищевую пленку и слегка отбейте молотком, чтобы оно стало плоским.
- Положите подготовленный кусочек масла на середину отбитого куриного филе.
- Аккуратно заверните края филе так, чтобы полностью закрыть масло внутри. Если нужно, закрепите края зубочистками.
- В одной миске взбейте яйца с молоком.
- В другой миске насыпьте муку, а в третьей – панировочные сухари.
- Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем обмакните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировке.
- Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры 180°C.
- Опустите котлеты в горячее масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 7-10 минут.
- Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подавайте котлеты по-киевски горячими с гарниром по вашему выбору. Обычно это картофельное пюре, овощи или салат. Приятного аппетита!