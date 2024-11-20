Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

Как выглядит после похорон могила Добрынина Тесты Что осталось после ухода Владимира Левкина Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Среда 20 ноября

09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет? 21:34Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном 20:25Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам 18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства 12:47Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 12:39Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 12:15"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии 11:39Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 11:18Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным 09:46Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда 08:56Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием 06:10ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы 03:15Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде 00:43Долгожданное продолжение "Слова пацана": на экраны выходит сериал "Дети перемен" 00:09Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 21:51Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные 19:49"Аж ахнула": Федосеева-Шукшина вспомнила о потрясшем ее поступке Левкина 18:38"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену 16:32Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами 15:37Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой 15:05Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На" 14:48Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили 13:47ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым 12:09"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики 11:40Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 11:01Господи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 10:42"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры 10:20В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого 10:10ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии 10:08ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру 10:04В семье певицы Валерии ожидается пополнение 08:56Двухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 06:45Жюльен с курицей, грибами и сыром: рецепт для приятного вечера с близкими 03:17Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 00:0118 ноября – день рождения Деда Мороза: вспоминаем,кто из звезд лучше всех воплотил эту роль в кино 21:15Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь 20:38Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением 16:04Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной 12:21Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться 11:32Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин 06:35Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать? 03:19Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт

Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт
50

Котлеты по-киевски – это очень популярное блюдо, которое представляет собой куриное филе, фаршированное сливочным маслом и панированное в сухарях. Вот классический рецепт.

Ингредиенты

  • Куриное филе – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Мука – 50 г
  • Молоко – 200 мл
  • Растительное масло для жарки – 500 мл
  • Соль, перец – по вкусу
Приготовление

Шаг 1: Подготовка куриного филе

  1. Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.
  2. Отбейте каждый кусок мяса молоточком до толщины около 0,5 см. Постарайтесь сделать их максимально ровными.
  3. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
Шаг 2: Подготовка начинки
  1. Нарежьте сливочное масло на небольшие брусочки длиной примерно 5 см и толщиной 1 см.
  2. Заверните каждый кусочек масла в пищевую пленку и слегка отбейте молотком, чтобы оно стало плоским.
Шаг 3: Формирование котлет
  1. Положите подготовленный кусочек масла на середину отбитого куриного филе.
  2. Аккуратно заверните края филе так, чтобы полностью закрыть масло внутри. Если нужно, закрепите края зубочистками.
Шаг 4: Панировка
  1. В одной миске взбейте яйца с молоком.
  2. В другой миске насыпьте муку, а в третьей – панировочные сухари.
  3. Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем обмакните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировке.
Шаг 5: Жарка
  1. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры 180°C.
  2. Опустите котлеты в горячее масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 7-10 минут.
  3. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подача

Подавайте котлеты по-киевски горячими с гарниром по вашему выбору. Обычно это картофельное пюре, овощи или салат. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 09:17
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками

Фото: misskursovie2013 / pixabay.com
Фото: RitaE / pixabay.com
Фото: Hans / pixabay.com
Фото: StockSnap / pixabay.com

По теме

Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром
Когда утром мало времени, но хочется вкусно позавтракать, есть быстрый и питательный рецепт. Омлет с овощами и сыромИнгредиентыЯйца — 2-3 шт.

Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?

Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?
Психолог Елена Опалева рассказывает о том, как найти свое предназначение. Тема о поиске предназначения сейчас очень популярная и одна из самых триггерных.

Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда

Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда
Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином – это нежное и ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Вот подробный рецепт. ИнгредиентыНожки кролика — 4 шт.

Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде
Попробуйте внести новый вкус в свою жизнь, приготовив цыпленка по этому рецепту. ИнгредиентыЦыпленок – 1 шт.

Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили

Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили
В мире ресторанного бизнеса свои герои, и сегодня самый обсуждаемый из них – Тамаз Гомиашвили. Этого талантливого предпринимателя и ресторатора не знает разве лишь тот, кто ни разу не ходил по ресторанам. И если вы любите вкусно поесть – о его заведениях вы точно слышали и бывали хотя бы в одном из них. Гомиашвили – современная звезда заведений высокой кухни.

Выбор читателей

19/11ВтрПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 19/11ВтрПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 18/11ПндИноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 18/11ПндГосподи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 19/11ВтрВслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 19/11ВтрДочери разрыдались у гроба Владимира Левкина