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Вторник 19 ноября

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Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном

Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном
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Пока Агата Муцениеце ожидает возвращения своего 11-летнего сына Тимофея, его отец Павел Прилучный активно проводит время с мальчиком. В личном блоге актер поделился трогательными моментами, запечатленными во время совместных поездок и мероприятий.

На одном из видео Тимофей, увлеченный игрой на планшете, сидит в автомобиле рядом с отцом. Звездный актер из сериала "Мажор" с юмором отметил, что теперь даже пробки в дороге приносят радость их совместным поездкам. Кроме того, Павел опубликовал снимок, на котором они вместе позируют в парикмахерской. "Серьезные люди", — подписал он фото, подчеркивая их крепкую связь и атмосферу доверия.

Конфликт между экс-супругами обострился после того, как Агата добилась увеличения алиментов на содержание детей. В ответ на это Павел подал иск о пересмотре места жительства детей. Судебное заседание, состоявшееся 18 октября, решило, что Тимофей должен жить с матерью. Однако, несмотря на решение суда, Прилучный не спешит возвращать сына бывшей жене. Актриса утверждает, что не видела Тимофея с августа, что добавляет напряженности в их отношения.

Агата ранее открыто говорила о своих ошибках в воспитании сына, делясь переживаниями и размышлениями о том, как лучше поддерживать его в этот непростой период. Она надеется на скорейшее разрешение конфликта и восстановление нормальных отношений с ребенком.

Тем временем Павел продолжает радовать сына своим вниманием и заботой. Поддержка отца в это время особенно важна для мальчика, который нуждается в стабильности и любви.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2024, 21:34
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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