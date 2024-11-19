Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном

Пока Агата Муцениеце ожидает возвращения своего 11-летнего сына Тимофея, его отец Павел Прилучный активно проводит время с мальчиком. В личном блоге актер поделился трогательными моментами, запечатленными во время совместных поездок и мероприятий.

На одном из видео Тимофей, увлеченный игрой на планшете, сидит в автомобиле рядом с отцом. Звездный актер из сериала "Мажор" с юмором отметил, что теперь даже пробки в дороге приносят радость их совместным поездкам. Кроме того, Павел опубликовал снимок, на котором они вместе позируют в парикмахерской. "Серьезные люди", — подписал он фото, подчеркивая их крепкую связь и атмосферу доверия.

Конфликт между экс-супругами обострился после того, как Агата добилась увеличения алиментов на содержание детей. В ответ на это Павел подал иск о пересмотре места жительства детей. Судебное заседание, состоявшееся 18 октября, решило, что Тимофей должен жить с матерью. Однако, несмотря на решение суда, Прилучный не спешит возвращать сына бывшей жене. Актриса утверждает, что не видела Тимофея с августа, что добавляет напряженности в их отношения.

Агата ранее открыто говорила о своих ошибках в воспитании сына, делясь переживаниями и размышлениями о том, как лучше поддерживать его в этот непростой период. Она надеется на скорейшее разрешение конфликта и восстановление нормальных отношений с ребенком.

Тем временем Павел продолжает радовать сына своим вниманием и заботой. Поддержка отца в это время особенно важна для мальчика, который нуждается в стабильности и любви.