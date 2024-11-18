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Проблемы с дыханием после еды: в чем причина?

Проблемы с дыханием после еды: в чем причина?
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Прием пищи для большинства людей связан с приятными эмоциями. Из-за этого иногда возможны и переедания, которые сопровождаются ухудшением здоровья. Иногда проблемы с самочувствием могут возникнуть и после употребления адекватного количества пищи. Одышка, затруднение дыхания после еды встречается не так уж и редко. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос сформулировала врач гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова.

Переедание

Желудок – мышечный орган, который способен вместить в себя много еды, лишь расслабляясь и снижая свой тонус, поэтому он может заполнить себя большим количество пищи единоразово. Многие люди переедают систематически и даже не замечают этого. Между тем, увеличение порции пищи и переедание, разумеется, влияет не только на органы ЖКТ, но и на дыхательную систему. Происходит это из-за более высокого расположения диафрагмы, мышцы, которая активно участвует в процессе дыхания. Значимое увеличение пищи в желудке ограничивает дыхательные движения, затрудняя процесс расправления легких.

Решить эту проблему помогает уменьшение размера порции, которая съедается единоразово. За раз стоит ограничиться объемом не более 400 мл. Улучшить моторику желудка при погрешностях помогают препараты группы итомеда. Он нормализует скорость эвакуации пищи из желудка и минимизирует возможный "застой".

Вздутие живота

Увеличение количества кишечных газов влияет на эффективность дыхания, потому что более высокое стояние диафрагмы делает дыхательные движения менее эффективными, в результате чего ухудшается газообмен. Особенно сильно страдают в такой ситуации лица, имеющие склонность к вздутию живота. Именно у них употребление пищи может сопровождаться такими проблемами, как одышка и затруднения дыхания. Нормализовать самочувствие можно лишь в том случае, если удастся воздействовать непосредственно на причину вздутия.

Если причиной образования избытка газов в кишечнике стало нарушение желчеоттока (на УЗИ брюшной полости есть застойные явления в полости пузыря, такие как сгустки, сладж, осадок, хлопья и так далее), то решать проблему нужно через желчь. Именно нормализация её оттока минимизирует избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике. Для этого в большинстве случаев назначаются препараты группы урсосана на не менее, чем 1 месяц.

При возникновении застойных явлений у беременной женщины чаще всего используются препараты группы хофитола, курс лечения около двух недель. Большое значение имеет также коррекция питания. В рационе важно ограничить количество простых углеводов, чтобы минимизировать "кормление" плохой флоры. В "черном списке" весь добавленный сахар, сладости, печенье, торты, пирожные, белый рис, макароны, картофель и прочее.

Если проблема вздутия очень выражена и требует более радикальных мер, то в ход идут так называемые кишечные антисептики – препараты, которые минимизируют количество микробиоты кишечника. К ним относятся альфа нормикс, метронидазол и пр.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречается достаточно часто, при этом об ее существовании ничего не известно самому хозяину. Представляет она своеобразное смещение части желудка наверх, через диафрагму в грудную клетку. Максимальной выраженности это грыжевое выпячивание может достигать после приёма пищи и при поднятии тяжестей. В этот момент она способна механически раздражать нерв, который обеспечивает работу сердца. В результате часто нарушается сердечный ритм, а значит, и меняется дыхание. Чаще всего возникает либо одышка, либо ощущение нехватки воздуха.

Подтвердить или опровергнуть существование этой грыжи наверняка позволяет такое обследование, как рентгенография пищевода и желудка с нагрузочными пробами. Решать вопрос с грыжей наверняка помогает только оперативное лечение. С другой стороны, показано оно далеко не всем!

Проблемы с сердцем

Нарушения работы сердца наиболее заметны после приёма пищи. Чем больше съеденный объем, тем хуже может стать самочувствие. Всему виной «перераспределение» крови в организме с централизацией в области живота.

Немалое количество болезней сердца проявляются ощущением тяжести в груди и одышкой. Обнаружить те или иные заболевания этого органа помогает обследование у кардиолога. Доктор обычно назначает ЭКГ, УЗИ сердца и многое другое.

Абсолютно всем пациентам с теми или иными заболеваниями сердца стоит избегать обильных приемов пищи. Оптимальным будет пятиразовое питание небольшими порциями. За раз стоит есть не более 350-400 мл еды по объему. В случае возникновения непредвиденных погрешностей можно использовать препараты минимикросфер или микротаблеток, таких как креон, микразим и прочие. Разовая доза составляет обычно около 25 000 ЕД.

Любые нарушения дыхания, которые возникают после приёма пищи, всегда являются поводом для обращения к врачу!

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18 ноября 2024, 03:17
Фото: Freepik
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