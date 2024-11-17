Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением

Владимир Левкин был участником группы "На-На" с 1989 по 1998 годы. Судьбе было угодно так, чтобы он умер первым из всех музыкантов этого коллектива...

Владимир Левкин ушел из жизни еще рано утром 17 ноября. О его кончине высказались многие знаменитости – Родион Газманов, Андрей Разин, Ефим Шифрин... Молчал и молчал лишь основатель и продюсер "На-На" Бари Алибасов. Лишь спустя 12 часов после страшной новости он прервал молчание и выступил с заявлением о смерти бывшего подопечного.

"Умер Владимир Левкин. Хотя гораздо проще и ближе, конечно, называть Вовой Левкиным, – вздыхает Алибасов. – Его любили все – и поклонники, и коллеги-артисты, и просто люди, которые видели эту необыкновенно красивую фигуру Вовы Левкина. Я счастлив, что жизнь подарила мне этого прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал вместе. Вова, ты вечный!.."

Напомним, что в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась...