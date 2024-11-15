Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе

Учитель года Любовь Васильева: "Школьный день обмену и возврату не подлежит!"

Не каждый задумывается о том, что школа является не только местом для получения знаний детей, но и для личностного роста преподавателей. Учитель высшей квалификационной категории, магистр педагогики, школьный администратор, победитель конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", "Педагог-новатор", автор книги "В поисках профессионального вдохновения: 35 уроков о школьном образовании" Любовь Васильева рассказала, зачем педагогам участвовать в грантовых программах и почему их развитие не должно оставаться на месте. Начался учебный год, и это повод подумать о развитии и педагогам.