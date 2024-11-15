Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе

Ингредиенты
- Семга слабосоленая – 150 г
- Авокадо – 1 шт.
- Руккола – 50 г
- Помидорки черри – 8-10 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Лимон – 0,5 шт.
- Мед – 1 ч. ложка
- Горчица дижонская – 1/2 ч. ложки
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Нарежьте семгу тонкими полосками или кубиками.
- Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
- Помидоры черри разрежьте пополам.
- Промойте и высушите рукколу.
- Приготовление заправки: В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лимона, мед и горчицу. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Сборка салата: На тарелку выложите рукколу, затем разложите кусочки авокадо и семги. Добавьте половинки помидоров черри.
- Поливка заправкой: Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- Подача: Украсьте салат сверху несколькими каплями оливкового масла и посыпьте свежемолотым перцем. Подавать сразу же.
Этот салат получается легким, свежим и очень ароматным благодаря сочетанию нежных вкусов семги и авокадо с пикантностью рукколы. Приятного аппетита!