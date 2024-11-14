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Четверг 14 ноября

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Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле

Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле
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Приготовление стейков из красной рыбы в азиатском стиле – это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным и полезным блюдом. Семга, маринованная в соусе терияки с добавлением лайма и кинзы, порадует вас необычным сочетанием вкусов.

Ингредиенты на 4 порции:

• Семга охлаждённая — 4 стейка

• Соус терияки — 3 столовые ложки

• Острый перец — небольшой кусочек

• Лайм (сок) — 0,5 шт.

• Масло кунжутное — 1-2 столовые ложки

• Кинза — пучок

• Соль — по вкусу

• Спаржа замороженная — пучок

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки рыбы. Промойте стейки из сёмги под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Поместите в миску или контейнер.

Шаг 2: Полейте рыбу соусом терияки, выдавите сок половинки лайма, добавьте щепотку соли, мелко нарезанный острый перец и измельчённую половину пучка кинзы. Все ингредиенты тщательно перемешайте.

Шаг 3: Оставьте сёмгу мариноваться на 30 минут при комнатной температуре. Это позволит рыбе впитать ароматы и сделать её более насыщенной по вкусу.

Шаг 4: Подготовьте гриль или мангал. Угли должны быть не слишком горячими и слегка покрыты пеплом. Смажьте решётку кунжутным маслом, чтобы рыба не прилипала, затем выложите стейки. Рядом разместите замороженную спаржу или другие овощи по вашему выбору.

Шаг 5: Жарьте сёмгу до появления золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте с другой стороны. Обычно для этого требуется всего 10-15 минут, так что следите за процессом, чтобы не передержать рыбу.

Шаг 6: Подавайте готовые стейки горячими, украсив их свежей кинзой. В качестве гарнира отлично подойдут спаржа, помидоры черри и дольки лимона.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 200 kcal

• Белки: 17 г

• Жиры: 13 г

• Углеводы: 3 г

• Насыщенные жиры: 1 г

• Пищевые волокна: 2 г

• Добавленный сахар: 0 г

Это блюдо не только вкусное, но и полезное благодаря высокому содержанию белка и омега-3 жирных кислот. Приятного аппетита!

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14 ноября 2024, 06:36
Фото: Freepik
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