Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле

Ингредиенты на 4 порции:
• Семга охлаждённая — 4 стейка
• Соус терияки — 3 столовые ложки
• Острый перец — небольшой кусочек
• Лайм (сок) — 0,5 шт.
• Масло кунжутное — 1-2 столовые ложки
• Кинза — пучок
• Соль — по вкусу
• Спаржа замороженная — пучок
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки рыбы. Промойте стейки из сёмги под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Поместите в миску или контейнер.
Шаг 2: Полейте рыбу соусом терияки, выдавите сок половинки лайма, добавьте щепотку соли, мелко нарезанный острый перец и измельчённую половину пучка кинзы. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
Шаг 3: Оставьте сёмгу мариноваться на 30 минут при комнатной температуре. Это позволит рыбе впитать ароматы и сделать её более насыщенной по вкусу.
Шаг 4: Подготовьте гриль или мангал. Угли должны быть не слишком горячими и слегка покрыты пеплом. Смажьте решётку кунжутным маслом, чтобы рыба не прилипала, затем выложите стейки. Рядом разместите замороженную спаржу или другие овощи по вашему выбору.
Шаг 5: Жарьте сёмгу до появления золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте с другой стороны. Обычно для этого требуется всего 10-15 минут, так что следите за процессом, чтобы не передержать рыбу.
Шаг 6: Подавайте готовые стейки горячими, украсив их свежей кинзой. В качестве гарнира отлично подойдут спаржа, помидоры черри и дольки лимона.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 200 kcal
• Белки: 17 г
• Жиры: 13 г
• Углеводы: 3 г
• Насыщенные жиры: 1 г
• Пищевые волокна: 2 г
• Добавленный сахар: 0 г
Это блюдо не только вкусное, но и полезное благодаря высокому содержанию белка и омега-3 жирных кислот. Приятного аппетита!