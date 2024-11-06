ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"

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Комедийный музыкальный фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" с Людмилой Гурченко в главной роли вышел на экраны в 1956 году. А насколько хорошо вы в нем ориентируетесь? Уверены, ваши глубокие знания можно сравнить с прохождением интересного теста о фильмах Леонида Гайдая.

1. Кто сказал эту фразу: "Я и сам не люблю шутить, и людям не даю"? А. Серафим Огурцов; Б. Гриша Кольцов; В. Сережа Усик. 2. "Это серьезно, и, в тоже время, как-то мобилизует". О какой части новогоднего сценарий это было сказано? А. О выступлении докладчика; Б. О стихотворной части; В. Об исполнении государственного гимна. 3. Дед мороз – один. Снежинок – тридцать штук. Баба Яга и... Кто еще из сказочных героев был запланирован для участия в празднике? А. Коты в сапогах; Б. Снегурочка; В. Кошей Бессмертный. 4. Какую картину предлагал взять Серафим Иванович для украшения простенков? А. "Мишка на Севере"; Б. "Утро в сосновом бору"; В. "Медведи на отдыхе". 5. Какие реальные фамилии носили клоун Тип и Топ? А. Иванов и Петров; Б. Сидоров и Николаев; В. Гуревич и Рязанцев. 6. Малоизвестную кантату какого композитора должен был исполнять Ансамбль песни и пляски? А. Пуччини; Б. Кручини; В. Фетучини. ОТВЕТЫ 1. А. Серафим Огурцов; 2. А. О выступлении докладчика; 3. А. Коты в сапогах; 4. В. "Медведи на отдыхе". 5. Б. Сидоров и Николаев; 6. Б. Кручини.