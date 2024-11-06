ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"

1. Кто сказал эту фразу: "Я и сам не люблю шутить, и людям не даю"?
А. Серафим Огурцов;
Б. Гриша Кольцов;
В. Сережа Усик.
2. "Это серьезно, и, в тоже время, как-то мобилизует". О какой части новогоднего сценарий это было сказано?
А. О выступлении докладчика;
Б. О стихотворной части;
В. Об исполнении государственного гимна.
3. Дед мороз – один. Снежинок – тридцать штук. Баба Яга и... Кто еще из сказочных героев был запланирован для участия в празднике?
А. Коты в сапогах;
Б. Снегурочка;
В. Кошей Бессмертный.
4. Какую картину предлагал взять Серафим Иванович для украшения простенков?
А. "Мишка на Севере";
Б. "Утро в сосновом бору";
В. "Медведи на отдыхе".
5. Какие реальные фамилии носили клоун Тип и Топ?
А. Иванов и Петров;
Б. Сидоров и Николаев;
В. Гуревич и Рязанцев.
6. Малоизвестную кантату какого композитора должен был исполнять Ансамбль песни и пляски?
А. Пуччини;
Б. Кручини;
В. Фетучини.
ОТВЕТЫ
1. А. Серафим Огурцов;
2. А. О выступлении докладчика;
3. А. Коты в сапогах;
4. В. "Медведи на отдыхе".
5. Б. Сидоров и Николаев;
6. Б. Кручини.