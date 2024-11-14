Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки

В последние дни внимание общественности привлекла ссора между Филиппом Киркоровым и Настей Ивлеевой. Она разгорелась на фоне скандала, связанного с "голой" вечеринкой, прошедшей в прошлом году.

Оба артиста оказались в центре внимания после того, как их имена оказались замешаны в громком общественном резонансе, вызванном фотографиями с этого мероприятия. В подкасте Киркоров выразил недовольство тем, что Ивлеева не принесла ему извинения за последствия вечеринки, на которую он пришел по ее приглашению.

Филипп напомнил, что не принимал активного участия в происходящем, лишь зашел в клуб и быстро покинул его. "Я просто мимо проходил", — отметил он, добавив, что его репутация пострадала гораздо больше, чем у других участников вечеринки. Настя Ивлеева, в свою очередь, отреагировала на слова Киркорова в своем телеграм-канале, опубликовав серьги в виде крыс и сделав колкий комментарий о его ушах. Ее ответ на вопрос о виновности Киркорова стал еще одной шуткой. "Нет, во всем виноват Байден", — едко отметила она.

Эта перепалка привлекла внимание многих пользователей соцсетей и телеграм-каналов. Обсуждая ситуацию, комментаторы отметили, что каждый из участников вечеринки считает себя жертвой травли. Однако, как заметили некоторые аналитики, реальная ситуация такова, что Киркоров вскоре вернулся к своим проектам, тогда как Ивлеева продолжает сталкиваться с последствиями скандала. Она была оштрафована на 100 тысяч рублей и потеряла множество контрактов.

После вечеринки Филипп столкнулся с отменами выступлений и вырезанием из эфиров. Его публичные извинения и фраза о том, что он "зашел не в ту дверь", стали мемом. Тем не менее, Киркорову удалось частично реабилитировать свою репутацию.