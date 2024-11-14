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Четверг 14 ноября

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Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением

Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением
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Мария Погребняк пожаловалась на невыносимую жизнь.

Блогер Мария Погребняк не так давно стала мамой в четвертый раз. Однако ее счастье и семейный покой нарушает состояние дома, в котором бывшая жена футболиста проживает с семьей.

Погребняк выступила с громким заявлением. Через соцсети знаменитость пожаловалась на управляющую компанию. Основной претензией является отсутствие пандусов в ее подъезде. Блогер рассказала, как ежедневно поднимает тяжелую коляску на руках, при этом подвергая жизнь и здоровье ребенка опасности. Ведь при наклоне малыш легко может выскользнуть из своего транспортного средства.

36-летняя мама не стесняется просить помощи у охранников, которые помогают ей переносить коляску вместе с малышом. Но помимо этого звезда "Сокровищ императора" утверждает, что их элитный подъезд выглядит намного хуже, чем в домах эконом-класса. При этом она постоянно платит взносы на ремонт, который так и остается только на бумаге. Штукатурка на стенах давно облупилась, а разметка на парковке нуждается в обновлении. Дому, к слову, всего лишь 6 лет.

Управляющая компания в свою очередь обещает решить вопрос с пандусом, но пока все остается на месте.

Напомним, Мария Погребняк в конце августа сочеталась браком со своим возлюбленным и отцом ребенка Игорем Головинским. Блогер воспитывает еще троих сыновей от первого брака с футболистом Павлом Погребняком. Супруги официально развелись в 2023 году после 17 лет брака.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2024, 20:51
Мария Погребняк. Фото: YouTube / @rtweek
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Фоторепортаж

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

Несмотря на напыщенную гламурность, у жены Павла Погребняка полный порядок в огороде
Любовь к красно-белому у Марии, видимо, еще со времен "Спартака"
Павел с удивлением наблюдает, как жена колет деревяшки, а ведь именно так футболиста называют болельщики
На этом фото видно, что Мария раньше никогда не держала в руках кошку. Кажется, котэ не рад тому, за какое место его прихватили
Неужели она еще и сама корову надоила? Какие же все-таки хозяйственные эти пышногрудые жены российских футболистов
"Солнце, небо голубое - это все мое, родное", - естественная природа на даче Погребняка

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