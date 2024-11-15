Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи

Ингредиенты на 8 порций:
• Целая курица — 1 шт.
• Гранат — 1 шт.
• Грецкие орехи — 60-70 г
• Соус ткемали — 1-2 ст. ложки
• Приправа для мяса — 0,5 ч. ложки
• Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки
• Сушеный розмарин — 0,5 ч. ложки
• Молотый черный перец — 0,5 ч. ложки
• Соль — 1 ч. ложка или по вкусу
• Рис басмати — 200 г
• Растительное масло — 2 ст. ложки
• Чеснок — 1 головка
• Кинза — по вкусу (по желанию)
Приготовление:
1. Начните с подготовки специй. В небольшой миске смешайте приправу для мяса, кориандр, розмарин, черный перец и соль.
2. Промойте курицу под холодной водой и обсушите ее бумажным полотенцем.
3. Разрежьте головку чеснока пополам и поместите внутрь курицы вместе с чайной ложкой смеси специй.
4. Удалите верхнюю часть гузки и натрите курицу оставшимися специями со всех сторон.
5. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавив соль (0,5 ч. ложки на 1 литр). Засыпьте рис и варите его около 20 минут. После варки промойте рис под холодной водой.
6. Смажьте форму для запекания растительным маслом и уложите курицу грудкой вниз. Полейте оставшимся маслом и отправьте в разогретую до 180 ℃ духовку на 30-35 минут.
7. Пока курица запекается, подготовьте гранат: очистите его и отделите зёрна (вам понадобится около 100-150 г).
8. Доставайте курицу из духовки и аккуратно переложите на большое блюдо. В выделившийся жир добавьте готовый рис.
9. Переверните курицу грудкой вверх и полейте ее соусом ткемали.
10. Вокруг курицы на рис выложите грецкие орехи и зёрна граната. Запекайте еще 15 минут до полной готовности курицы.
11. При подаче по желанию нарубите кинзу и посыпьте ею рис или перемешайте с ним.
Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением стола благодаря ярким цветам граната и зелени кинзы. Курица по-грузински с рисом — это отличный способ порадовать семью или гостей, создавая атмосферу праздника в вашем доме.