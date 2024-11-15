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Пятница 15 ноября

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Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи

Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи
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Курица с рисом по-грузински – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая украсит любой стол. Это горячее блюдо сочетает в себе нежность куриного мяса, ароматные специи и насыщенный вкус риса, пропитанного соками птицы.

Ингредиенты на 8 порций:

• Целая курица — 1 шт.

• Гранат — 1 шт.

• Грецкие орехи — 60-70 г

• Соус ткемали — 1-2 ст. ложки

• Приправа для мяса — 0,5 ч. ложки

• Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки

• Сушеный розмарин — 0,5 ч. ложки

• Молотый черный перец — 0,5 ч. ложки

• Соль — 1 ч. ложка или по вкусу

• Рис басмати — 200 г

• Растительное масло — 2 ст. ложки

• Чеснок — 1 головка

• Кинза — по вкусу (по желанию)

Приготовление:

1. Начните с подготовки специй. В небольшой миске смешайте приправу для мяса, кориандр, розмарин, черный перец и соль.

2. Промойте курицу под холодной водой и обсушите ее бумажным полотенцем.

3. Разрежьте головку чеснока пополам и поместите внутрь курицы вместе с чайной ложкой смеси специй.

4. Удалите верхнюю часть гузки и натрите курицу оставшимися специями со всех сторон.

5. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавив соль (0,5 ч. ложки на 1 литр). Засыпьте рис и варите его около 20 минут. После варки промойте рис под холодной водой.

6. Смажьте форму для запекания растительным маслом и уложите курицу грудкой вниз. Полейте оставшимся маслом и отправьте в разогретую до 180 ℃ духовку на 30-35 минут.

7. Пока курица запекается, подготовьте гранат: очистите его и отделите зёрна (вам понадобится около 100-150 г).

8. Доставайте курицу из духовки и аккуратно переложите на большое блюдо. В выделившийся жир добавьте готовый рис.

9. Переверните курицу грудкой вверх и полейте ее соусом ткемали.

10. Вокруг курицы на рис выложите грецкие орехи и зёрна граната. Запекайте еще 15 минут до полной готовности курицы.

11. При подаче по желанию нарубите кинзу и посыпьте ею рис или перемешайте с ним.

Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением стола благодаря ярким цветам граната и зелени кинзы. Курица по-грузински с рисом — это отличный способ порадовать семью или гостей, создавая атмосферу праздника в вашем доме.

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15 ноября 2024, 06:32
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