Баклажаны, запеченные с говяжьим фаршем и сыром: простой рецепт с 3 базовыми ингредиентами

Основное преимущество этого рецепта заключается в том, что для его приготовления вам понадобятся всего три основных ингредиента: баклажаны, говяжий фарш и сыр. При этом вы можете варьировать состав зелени по своему усмотрению, заменив петрушку на кинзу или другую любимую траву.
Ингредиенты на 2 порции:
• Баклажаны — 2 шт.
• Говяжий фарш — 1 упаковка (360 г)
• Сыр моцарелла для пиццы — 1/2 шт. (125 г)
• Соль — по вкусу
• Оливковое масло для жарки — 1-2 ст. л.
• Черный перец свежемолотый — по вкусу
• Петрушка свежая — пара веточек
Приготовление:
Шаг 1:Начните с подготовки баклажанов. Тщательно промойте их под холодной водой, затем разрежьте пополам вдоль. Выложите половинки на противень, предварительно застеленный пергаментом. Ножом сделайте насечки на мякоти по диагонали, посолите и слегка смажьте оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 180 ℃ духовке около 20 минут. Для сохранения влаги можете накрыть фольгой.
Шаг 2:В глубокой миске смешайте говяжий фарш с солью и перцем по вкусу.
Шаг 3:Мелко нарежьте свежую зелень и добавьте её в фарш.
Шаг 4:Чтобы сделать фарш более сочным, влейте в него 50-100 мл холодной воды и тщательно перемешайте.
Шаг 5:После запекания баклажанов аккуратно извлеките мякоть с помощью ложки, стараясь не повредить кожицу. Мякоть можно нарезать на мелкие кусочки и добавить в фарш.
Шаг 6:Начините кожицу баклажанов полученной смесью фарша.
Шаг 7:Завершите приготовление, выложив сверху ломтики сыра моцарелла. Запекайте ещё 20 минут в духовке, разогретой до 200 ℃.
Это блюдо не только выглядит аппетитно, но и обладает отличными питательными свойствами. На 100 граммов запеченных баклажанов с фаршем и сыром приходится всего 224 ккал, что делает его подходящим для тех, кто следит за своим рационом. Баклажаны богаты клетчаткой, а говяжий фарш обеспечивает организм белком.