Баклажаны, запеченные с говяжьим фаршем и сыром: простой рецепт с 3 базовыми ингредиентами

Запеченные баклажаны с говяжьим фаршем и сыром – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Оно станет настоящим украшением вашего стола и порадует близких своим насыщенным вкусом.

Основное преимущество этого рецепта заключается в том, что для его приготовления вам понадобятся всего три основных ингредиента: баклажаны, говяжий фарш и сыр. При этом вы можете варьировать состав зелени по своему усмотрению, заменив петрушку на кинзу или другую любимую траву.

Ингредиенты на 2 порции:

• Баклажаны — 2 шт.

• Говяжий фарш — 1 упаковка (360 г)

• Сыр моцарелла для пиццы — 1/2 шт. (125 г)

• Соль — по вкусу

• Оливковое масло для жарки — 1-2 ст. л.

• Черный перец свежемолотый — по вкусу

• Петрушка свежая — пара веточек

Приготовление:

Шаг 1:

Начните с подготовки баклажанов. Тщательно промойте их под холодной водой, затем разрежьте пополам вдоль. Выложите половинки на противень, предварительно застеленный пергаментом. Ножом сделайте насечки на мякоти по диагонали, посолите и слегка смажьте оливковым маслом. Запекайте в разогретой до 180 ℃ духовке около 20 минут. Для сохранения влаги можете накрыть фольгой.

Шаг 2:

В глубокой миске смешайте говяжий фарш с солью и перцем по вкусу.

Шаг 3:

Мелко нарежьте свежую зелень и добавьте её в фарш.

Шаг 4:

Чтобы сделать фарш более сочным, влейте в него 50-100 мл холодной воды и тщательно перемешайте.

Шаг 5:

После запекания баклажанов аккуратно извлеките мякоть с помощью ложки, стараясь не повредить кожицу. Мякоть можно нарезать на мелкие кусочки и добавить в фарш.

Шаг 6:

Начините кожицу баклажанов полученной смесью фарша.

Шаг 7:

Завершите приготовление, выложив сверху ломтики сыра моцарелла. Запекайте ещё 20 минут в духовке, разогретой до 200 ℃.

Это блюдо не только выглядит аппетитно, но и обладает отличными питательными свойствами. На 100 граммов запеченных баклажанов с фаршем и сыром приходится всего 224 ккал, что делает его подходящим для тех, кто следит за своим рационом. Баклажаны богаты клетчаткой, а говяжий фарш обеспечивает организм белком.