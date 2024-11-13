Бывшая жена требует от Селиванова из "Реальных пацанов" 800 тысяч в месяц на алименты

Конфликт между бывшей супругой звезды сериала "Реальные пацаны" Владимиром Селивановым и Викторией Маркиной продолжает набирать обороты. Виктория требует от Селиванова 700 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов на их общую дочь, а также дополнительные 100 тысяч на оплату кружков и секций.

Эта информация была обнародована в телеграм-канале Shot, вызвав широкий резонанс среди поклонников и общественности. По словам Виктории, Владимир с самого начала предупреждал ее о том, что сделает все возможное, чтобы избежать выплат.

Она утверждает, что его нынешняя супруга Александра оказывает на него давление, подталкивая к тому, чтобы он не выплачивал алименты. "Он говорил мне: 'Я сделаю всё, чтобы ты вообще ничего не получала'. Это влияние его новой жены", — делится Виктория. Она также отметила, что когда они только начинали свои отношения, жизнь была очень скромной, но это их не смущало. "Мы жили в старой квартире, где штукатурка падала с потолка. Но нам было хорошо", — вспоминает она.

Несмотря на конфликт, Виктория готова рассмотреть возможность мирного соглашения и согласна на 250 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов. Тем временем, сам Владимир подал иск в суд, требуя определить место жительства их семилетней дочери Евы с ним. Он утверждает, что Виктория шантажирует его, угрожая лишить его общения с дочерью, если он не будет отправлять деньги.

Ситуация усложняется тем, что Александра, нынешняя супруга Селиванова, также подала на алименты с целью уменьшить сумму выплат первой жене. Это вызывает ассоциации с конфликтом между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, где также возникли споры о детях и алиментах. В обоих случаях общественность выражает недовольство действиями мужчин, подозревая их в попытках избежать финансовых обязательств.