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Пятница 22 ноября

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Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью

Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью
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Попробуйте приготовить новое блюдо, которое ваши близкие оценят по достоинству.

Ингредиенты

  • Куриное филе – 400 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Помидоры черри – 150 г
  • Морковь – 1 средняя
  • Перец чили – 1 маленький (по вкусу)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на порционные куски толщиной около 1 см.
    • Лимон разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими ломтиками для украшения, а вторую выжмите сок.
    • Помидорчики черри помойте и разрежьте на половинки.
    • Морковку очистите и натрите на крупной терке.
    • Чилийский перчик мелко нарежьте, удалив семена при желании, чтобы уменьшить остроту.
  2. Маринование курицы: В миске смешайте куриное филе с лимонным соком, солью и черным молотым перцем. Оставьте мариноваться на 15 минут.
  3. Приготовление овощей: На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости, примерно 3 минуты. Затем добавьте нарезанный чили, перемешайте и готовьте еще минуту.
  4. Обжарка курицы: Уберите овощи со сковороды и отложите их в сторону. В той же сковороде обжарьте куриное мясо с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  5. Сборка блюда: Когда курица будет готова, верните овощи обратно в сковороду к мясу. Добавьте помидоры черри и аккуратно перемешайте все ингредиенты вместе. Готовьте еще пару минут, пока помидоры слегка не станут мягкими.
  6. Подача: Разложите куриный стейк с овощами на тарелки, украсьте ломтиками лимона и подавайте горячим.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 11:01
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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