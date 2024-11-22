Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон

Кому достались вещи покойной Светличной Тесты Лепс оказался на грани банкротства Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Пятница 22 ноября

13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 13:01Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике 12:45Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив 11:11Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии 11:09Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы 11:01Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью 10:54ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал" 09:53"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни 09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку 00:06Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе 20:38Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 19:37Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"? 18:09Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату 17:54Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве" 17:20Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа" 16:28Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 15:58Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания 13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин 11:27Куда сходить в Москве: афиша c 23 по 30 ноября 11:26Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 10:48Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет? 21:34Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном 20:25Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам 18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон

Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон
250

21 ноября минуло уже три года с тех пор, как перестало биться сердце Нины Руслановой. А 5 декабря Народной артистке России исполнился бы 81 год. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле звезды экрана между двумя этими памятными датами.

Нина Русланова умерла в больнице от бушевавшей тогда коронавирусной инфекции. Гроб с телом звезды, который выставили для прощания в холле Дома кино, был закрыт. Актрису провожали 45-летняя дочь Олеся Рудакова и ее 13-летний сын Константин.

Дочь Руслановой рассказывала тогда: "25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации, у нее развилась больничная пневмония. КТ, которую сделали в реанимации, не показала ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее ковид".

Похоронили звезду фильмов "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Тени исчезают в полдень" и "Афоня" на актерской аллее престижного столичного Троекуровского кладбища. Рядом покоятся ее коллеги – Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф...

Фото: Дни.ру

На протяжении двух с лишним лет на могиле не было достойного звезды такого уровня памятника – мешали бюрократические сложности и высокая цена. Дочь говорила, что ей было стыдно смотреть людям в глаза, потому что не могла поставить знаменитой матери достойный памятник. А пресса писала про облупившийся крест и выцветшие венки.

Фото: Дни.ру

И лишь в августе 2024 года на могиле Нины Руслановой появился строгий, лаконичный красивый монумент. Оплатил его создание – а это, как говорят, около 2 миллионов рублей – благотворительный фонд. Открытие памятника дочь актрисы приурочила к собственному дню рождения и устроила фуршет прямо на кладбище.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 13:52
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные"

Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив

Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив
В Москве отметили 20-летие телеканала Music Box. Среди гостей музыкального праздника был и Дмитрий Колдун. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со сладкоголосым участником "Евровидения-2007". Многие артисты предпочитают Новый год встречать на работе – считается, что это самая хлебная пора для выступлений.

Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии

Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии
Александр Буйнов начал выступать еще в раннем детстве. С конца 1960-х стал работать в группах "Скоморохи", "Аракс", "Цветы" и "Веселые ребята". А с 1989 года выступает сольно. И сейчас входит в число главных российских звезд. "Мама мне сказала: "Ты у меня закончишь консерваторию, но сначала – музыкальную школу", – вспомнил детство Александр Буйнов на праздновании 20-летия канала Music Box.

"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни

"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни
Анастасия Волочкова призналась, что в ее жизнь вошла новая любовь. Сердце Анастасии Волочковой вновь оказалось занятым.

Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле

Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле
Марина Ичетовкина потеряла любимого мужа и артиста. 17 ноября 2024 года не стало экс-участника группы "На-на" Владимира Левкина.

Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой

Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой
Ксения Собчак подверглась хейту в комментариях. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала объектом насмешек после публикации видео в социальной сети, где она исполняет популярные танцы в блузе с откровенным декольте.

Выбор читателей

20/11СрдНи сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 21/11ЧтвЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 21/11ЧтвСкандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 21/11Чтв53-летняя Марина Федункив родила первенца 20/11СрдНевестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 21/11ЧтвЛяйсан Утяшева призналась в страшном грехе