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Четверг 21 ноября

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ТЕСТ: хорошо ли вы помните актеров и героев культового сериала "17 мгновений весны"

ТЕСТ: хорошо ли вы помните актеров и героев культового сериала "17 мгновений весны"
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Советский художественный телефильм Татьяны Лиозновой "17 мгновений весны" был снят по сценарию Юлиана Семенова и рассказывал о разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Лента вышла на экраны в 1973 году. Но хорошо ли вы помните снимавшихся там актеров и их героев? С тестом на знанием фильма "Карнавал" той же Татьяны Лиозновой вы отлично справились!

1. Штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц работал в аппарате Службы безопасности. Но на самом деле это был советский разведчик-нелегал. А как его звали?

А. Владимир Николаевич Громов;

Б. Виктор Павлович Васильев;

В. Максим Максимович Исаев.

Фото: кадр из фильма

2. Борис Андреев сыграл начальника штаба вермахта. А как его имя?

А. Альфред Йодль;

Б. Альберт Шпеер;

В. Генрих Мюллер.

3. Кэтрин Кин, она же Катя Козлова, радистка Штирлица, жена Эрвина. Кто ее сыграл?

А. Екатерина Градова;

Б. Светлана Немоляева;

В. Элеонора Шашкова.

4. Кого сыграла Светлана Светличная в этой картине?

А. Унтершарфюрера Барбару Крайн, смотрителя и радист конспиративной квартиры гестапо;

Б. Горничную Штирлица;

В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.

Фото: кадр из фильма

5. Кто из этих актеров не играл в "17 мгновений весны"?

А. Олег Табаков;

Б. Василий Лановой;

В. Олег Басилашвили.

6. Сколько серий в этом фильме?

А. 17;

Б. 12;

В. 8.

ОТВЕТЫ

1. Максим Максимович Исаев;

2. А. Альфред Йодль;

3. А. Екатерина Градова;

4. В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.

5. В. Олег Басилашвили.

6. Б. 12.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2024, 11:56
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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