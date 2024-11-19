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Вторник 19 ноября

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Черная от горя вдова едва держалась на ногах у гроба Владимира Левкина

Черная от горя вдова едва держалась на ногах у гроба Владимира Левкина
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Владимир Левкин был женат несколько раз. Со своей четвертой супругой актрисой Мариной Ичетовкиной он оформил отношения в 2012 году. В том же году у них родилась дочь Ника. Сегодня они прощаются с любимым мужем и отцом...

Маруся, как ее ласково называли Владимир Левкин, первой вышла к микрофону, чтобы сказать слова благодарности всем, кто пришел, кто разделил эту боль утраты, кто поддержал. Особые слова признательности – журналистам, которых певец всегда любил и ценил. Стоит заметить, что для прессы на траурной церемонии были сделаны все условия для комфортной работы, что бывает на таких мероприятиях крайне редко.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

На Марину больно смотреть – она едва держалась на ногах от горя. Сложно пережить эту потерю... Ведь теперь жизнь без Володи будет совсем другой.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась. 17 ноября сердце артиста остановилось. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

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19 ноября 2024, 11:39
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным

Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным
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