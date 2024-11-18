Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева доставили в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. 75-летний клоун обратился за медицинской помощью и сейчас проходит обследование, а также курс терапии.

Это не первый случай, когда артист сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. В апреле текущего года во время своего концерта "Самый добрый клоун", проходившего в "Вегас Холле", Юрию Куклачеву стало плохо. Тогда он перенес обширный инфаркт, а в ходе экстренной операции врачи столкнулись с остановкой сердца. Это был тяжелый период для артиста и его семьи, но благодаря профессионализму медиков ему удалось выжить.

В мае Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор в рамках плановой операции. Сын артиста, Дмитрий Куклачев, подтвердил, что его отец сейчас находится на плановой проверке здоровья и чувствует себя удовлетворительно. Это вселяет надежду в поклонников и близких, что артист сможет продолжить свою карьеру и радовать зрителей своими выступлениями.

Стоит отметить, что Куклачев известен не только своими выступлениями, но и уникальными номерами, в которых он взаимодействует с кошками. Сам артист утверждает, что именно эти пушистые создания помогают ему восстанавливать здоровье и находить внутренний баланс. Куклачев считает, что общение с животными приносит ему умиротворение и радость.

Несмотря на трудности со здоровьем, Юрий Куклачев продолжает оставаться символом доброты и веселья для многих людей. Его творчество вдохновляет поколения зрителей, и каждый новый выход на сцену становится настоящим праздником.