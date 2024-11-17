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Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать?

Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать?
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Бьюти-эксперт Юлианна Винер делится с читателями Дни.ру секретами красоты.

Солнечный свет и солярий представляют собой два источника ультрафиолетового излучения (УФ), и понимание их отличий является ключевым фактором для здоровья и ухода за кожей. Юлианна Винер, бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше, делится своими знаниями о том, какой из них выбрать.

Юлианна Винер. Фото: личный архив

Различия между солнцем и солярием

Как естественный солнечный свет, так и свет в солярии содержат три основных типа лучей: UVA, UVB и UVC. Лучи UVA обладают наибольшей длиной волны (315–400 нм) и могут глубоко проникать в кожу, способствуя выработке меланина — пигмента, который придает коже темный оттенок. Этот тип излучения особенно эффективен при лечении кожных заболеваний.

Лучи UVB, имеющие более короткую длину волны, воздействуют только на верхние слои кожи и стимулируют выработку меланина, что позволяет сохранять загар и обеспечивает защиту от солнца, а также способствует синтезу витамина D.

Лучи UVC, обладающие самой короткой длиной волны, могут быть агрессивными и вызывать проблемы со здоровьем. Их проникновение в организм должно быть строго контролируемым. В современных технологичных соляриях используются фильтры, предотвращающие попадание UVC-лучей. Лампы в оборудовании проходят обязательную сертификацию, чтобы соответствовать строгим стандартам безопасности.

По мнению эксперта, доктора медицинских наук Майкла Холика, использование соляриев обеспечивает тот же положительный эффект, что и пребывание на солнце, но в условиях контролируемого воздействия.

Как солярий влияет на психологическое состояние

Загар в солярии способствует синтезу витамина D и укреплению иммунитета. Этот витамин играет важную роль в физиологии человека, включая настроение: его низкий уровень связан с повышенным риском депрессии и плохим душевным состоянием.

Человек с загорелой кожей подсознательно воспринимается как более привлекательный и успешный. Многие люди отмечают, что чувствуют себя уверенно, когда их кожа приобретает приятный золотистый оттенок.

Воздействие ультрафиолетового излучения может стимулировать выработку эндорфинов — "гормонов счастья". Гормоны вызывают чувство радости, удовлетворения, значимости и уважения в обществе. В результате человек менее подвержен депрессии и усталости, а также реже болеет. Это подтверждается исследованием, проведенным дерматологом и специалистом в области общественного здравоохранения Стивеном Фельдманом из Медицинской школы Университета Уэйк Форест в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина.

Солярий помогает справиться с сезонной депрессией

Сезонная депрессия (САР) — расстройство настроения, которое возникает в определенные периоды года, обычно осенью и зимой. Оно связано с уменьшением количества дневного света, что влияет на выработку мелатонина и серотонина в организме.

Сегодня во всем мире лечение САР включает светотерапию ультрафиолетом в качестве основного метода лечения при острых эпизодах. Специальные лампы, излучающие яркий свет, способны восстановить баланс мелатонина и серотонина. Солярий, который обеспечивает УФ-излучение, может частично компенсировать нехватку света, что влияет на выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение.

Включение в рацион питания богатого витамином D, регулярные физические нагрузки, отдых на свежем воздухе и правильный режим сна также могут помочь улучшить настроение и справиться с сезонной депрессией или снизить ее интенсивность.

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Фото: freepik.com
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Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

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