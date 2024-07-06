Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего?

При выборе татуировки важно учитывать её символическое значение и тот посыл, который она будет нести, чтобы выбранные изображения стали не просто украшением, но и проявлением вашего внутреннего "Я".

Вячеслав Волков. Фото: из личного архива

1. Портреты

Татуировки нравятся многим людям, независимо от возраста и профессии. Они позволяют выражать себя, запечатлевать важные моменты или просто украшать тело. О самых востребованных изображениях и их скрытых значениях рассказал– международный мастер-эксперт художественной татуировки, многократный победитель профессиональных соревнований.

Татуировки с портретами — часто выбор тех, кто хочет навсегда сохранить в памяти лица близких, знаменитостей или исторических личностей, а также тех, кем мы себя ощущаем по жизни. Такие работы — не просто копии фотографий: они вобрали в себя глубокие эмоции и значимые связи, олицетворяя уважение и любовь к изображенным личностям. Они напоминают о вдохновении, которое эти люди могли принести в жизнь владельца.

Фото: из личного архива

2. Цветы

Цветочные татуировки пользуются неизменной популярностью благодаря своей красоте и разнообразию символических значений. Роза, например, может олицетворять страстную любовь или боль утраты, лотос — духовное очищение и возрождение, а лаванда — спокойствие и защиту. Цветы часто символизируют личные переживания или важные этапы жизни, отражая через свои формы и оттенки те внутренние чувства и значимые изменения, которые человек хочет запечатлеть.

Фото: из личного архива

3. Животные

Татуировки с изображениями животных обычно выбирают для выражения характера или личностных качеств. Такие работы могут символизировать различные аспекты натуры и человеческих черт: сила и мудрость льва, верность и внутренняя свобода волка, высокие стремления и острота зрения орла, а также мистическое преображение и исцеление, которые символизирует змея. Иногда изображают и домашних любимцев, подчеркивая особую связь с ними.

Фото: из личного архива

4. Природные мотивы

Татуировки, вдохновленные природой, такие как леса и горы, выбирают те, кто стремится к гармонии с окружающей средой или к преодолению испытаний. Леса могут выступать символом природы, таинственности и жизни, в то время как горы отражают силу, стабильность и преодоление трудностей. Эти мотивы подчеркивают связь человека с природой и его нацеленность на покорение вершин в буквальном и переносном смыслах.

Фото: из личного архива

5. Путешествия

Компас и часы часто выбирают те, кто стремится к самопознанию и пониманию своего жизненного пути. Первый предмет символизирует поиск направления и верности собственным устремлениям, а второй — напоминает о ценности каждого мгновения и неизбежности времени. Дополняет эту тему тандем карты мира и корабля, идеальный для жаждущих приключений и открытых к изменениям: карта мира отражает стремление к знаниям и исследованиям, а корабль является символом путешествий и отваги, тяги к новым открытиям за горизонтом. Маяк, в свою очередь, выбирают те, кто ищет руководство и защиту, служа символом света в темноте, указывая путь и предоставляя надежду и безопасность в непредсказуемых жизненных обстоятельствах.

Фото: из личного архива

6. Черепа

Такое изображение в татуировках может иметь множество значений, от уважения к жизненному циклу до напоминания о смертности. В разных культурах черепа символизируют мудрость, память о предках или даже защиту от злых духов.

Фото: из личного архива

7. Воины

Татуировки с изображением воинов отображают боевой дух, силу и готовность стоять на защите своих убеждений. Они могут включать в себя самураев, рыцарей, гладиаторов или современных солдат. Эти изображения способны вдохновлять на смелость и решимость, напоминая о важности борьбы за свои ценности.

Фото: из личного архива

8. Герои древнегреческой мифологии

Персонажи из греческой мифологии в татуировках несут глубокие символические значения, благодаря историческому контексту, и отражают желаемые или уже имеющиеся качества человека. Изображения богов, героев и мифических существ часто выбирают для передачи несокрушимости, мудрости и храбрости. Геракл олицетворяет невероятную силу, выносливость и решительность, а Афина — мудрость и стратегическое мышление. Ахилл символизирует стойкость и храбрость, а также напоминает об уязвимости (все мы помним легенду об «ахиллесовой пяте»).

Фото: из личного архива

9. Реалистичные абстракции

Сочетания элементов абстрактного искусства и реализма создают уникальные, сложные и многогранные композиции. Такие татуировки могут включать в себя портреты, фигуры или сцены. Абстрактный реализм часто выражает сложные личные переживания, эмоции и идеи, сочетая реальность и воображение. Работы в этом стиле часто являются глубоко персонализированными и уникальными произведениями искусства.

Фото: из личного архива

10. Геометрические фигуры и абстрактные узоры

Эти направления набирают популярность благодаря своему современному и стильному виду. Такие татуировки могут включать в себя сложные мандалы, сакральную геометрию или минималистичные линии и формы. Они часто символизируют порядок, баланс и гармонию. Мандалы могут отражать духовный путь и стремление к целостности, в то время как более простые геометрические работы — символизировать ясность мыслей и фокус.

Фото: из личного архива

11. Цитаты и надписи

Выполненные на разных языках различные тексты, способны передавать личные сообщения и глубокие убеждения. Это могут быть короткие слова, имена, важные даты или длинные фразы, взятые из книг, песен или фильмов. Такие татуировки часто несут личный смысл и нередко являются вдохновляющим символом, напоминающим о важных жизненных уроках, или выражают веру, чувства и убеждения человека.

Фото: из личного архива

Татуировки — это мощное отражение нашей сущности. В них переплетаются личные истории, которые мы хотим рассказать, убеждения и глубокие эмоции. Они могут служить как ежедневным напоминанием о наших целях, так и запечатлеть важные переходы и жизненные этапы.