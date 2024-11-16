В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком

Часто говорят, что разбитую чашку невозможно починить. Но жизнь учит, что возможно все: и чашку склеить, и в одну реку войти дважды. Знаменитости служат ярким подтверждением этому факту.

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова встретила Игоря Гордина, начинающего актера, и между ними завязался романтический роман, завершившийся свадьбой. В этом браке родились двое детей: сын Андрей и дочь Таисия.

Пара считалась идеальной, но спустя семь лет совместной жизни они объявили о разводе. Расставание прошло мирно, и через четыре года они снова оказались вместе на съемочной площадке. Работа сблизила бывших супругов, и чувства вспыхнули с новой силой. В 2008 году Юлия Меньшова вновь вышла замуж за Игоря Гордина. Сегодня они счастливы и благодарны судьбе за второй шанс.



Сергей Жигунов

Сергей Жигунов встретил свою будущую жену Веру Новикову в начале своей карьеры. На тот момент она уже была известной актрисой и старше Сергея на пять лет. Несмотря на разницу в возрасте и наличие у Веры дочери от предыдущего брака, Сергей полюбил ее всей душой.

Романтические отношения привели к свадьбе, а в 1990 году у пары родилась вторая дочь, Мария. Вера терпимо относилась к изменам Сергея, но ее усилия сохранить семью оказались тщетными. Когда Сергей увлекся Анастасией Заворотнюк, он подал на развод. Однако этот роман оказался краткосрочным, и Сергей осознал, что потерял настоящую любовь. Он вернулся к Вере, и она дала ему второй шанс, выйдя за него замуж.

Леонид Ярмольник

Михаил Боярский

Даже Леонид Ярмольник столкнулся с разводом. Супруги приняли решение расторгнуть брак ради решения жилищного вопроса. Десять лет они жили в гражданском браке, но в итоге поняли, что хотят официально закрепить свои отношения. Они сыграли роскошную свадьбу, которая запомнилась им гораздо лучше первой.

Михаил Боярский познакомился с Ларисой Луппиан на театральной сцене, где они играли главные роли. Совместная работа привела к красивому роману, и в 1977 году Михаил предложил Ларисе выйти за него замуж. Они поженились, но не устроили пышной свадьбы.

Спустя некоторое время Лариса подала на развод из-за тех же жилищных проблем. Однако они продолжали жить вместе, наслаждаясь обществом друг друга. Только через 24 года совместной жизни бывшие супруги решили узаконить свои отношения, сыграв официальную церемонию.

Никита Джигурда

Никита Джигурда стал известным благодаря своей работе в фильме "Любить по-русски", где он исполнил роль целеустремленного фермера. Но и в реальной жизни ему не раз приходилось проявлять твердость характера.

Отношения с Мариной Анисиной всегда были непростыми, наполненными страстью и конфликтами. Но после длительных ухаживаний Никита добился согласия Марины на брак, и в 2008 году она стала его официальной женой. В браке у них родились сын и дочь. Однако темперамент Никиты оказался слишком сложным для Марины. Однажды она не выдержала и ушла от него, забрав детей и переехав во Францию.

Джигурде пришлось пройти через муки и страдания, но в конечном счете его старания принесли плоды. Ему удалось уговорить Марину вернуться, и они снова связали себя узами брака в 2020 году.