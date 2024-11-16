Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Миндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стакана
- Семена льна — 2 столовые ложки
- Сухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стакана
- Мед — 3 столовые ложки
- Кокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию)
- Соль — щепотка
Приготовление
- В блендере измельчите миндаль до мелкой крошки.
- Добавьте овсяные хлопья, семена льна, сухофрукты и кокосовую стружку (если используете). Перемелите всё вместе до получения однородной массы.
- Перелейте полученную смесь в миску, добавьте мед и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
- Выложите смесь в прямоугольную форму, застеленную пергаментной бумагой. Равномерно распределите и утрамбуйте ложкой или руками.
- Отправьте форму в холодильник на 1 час, чтобы масса затвердела.
- После охлаждения достаньте форму, выньте заготовку и нарежьте на порционные батончики.
Эти батончики отлично подойдут для быстрого и полезного перекуса между основными приемами пищи. Они богаты белками, клетчаткой и полезными жирами, что поможет вам оставаться сытыми дольше.