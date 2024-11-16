Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи

Курица с рисом по-грузински – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая украсит любой стол. Это горячее блюдо сочетает в себе нежность куриного мяса, ароматные специи и насыщенный вкус риса, пропитанного соками птицы. Ингредиенты на 8 порций: • Целая курица — 1 шт.