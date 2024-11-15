Только по любви: Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым

Большим концертом в центре Москвы Ольга Бузова отметила 8-летие пребывания на эстрадной сцене. "Восемь лет меда в ваши уши", – так сама она не без иронии говорит о своем творчестве, трех сольных альбомах и нескольких концертных шоу.

На сольнике в столице Ольга Бузова представил дуэт с коллегой по реалити-шоу "Дом-2" Олегом Майами. А на финальных аккордах они слились в жарком поцелуе. При этом корреспонденту "Дни.ру" певица призналась, что на его месте мог бы быть сам Филипп Киркоров! Да бывшая звезда "Дома-2" отказала королю российской эстрады.

"Я не захотела, не подтвердила с ним дуэт, потому что мне хотелось быть самостоятельной, – говорит Бузова. – Хотя для меня узнать, что сам Филипп хочет со мной спеть, было шоком. Я могла, конечно, громко заявить о себе благодаря такой значимой фигуре в шоу-бизнесе. Но для себя решила, что пока сама не добьюсь чего-то, петь с ним не буду и вообще ни о каких громких дуэтах и речи быть не может. Я – артист сольного жанра. Но я и собственница – свое никому не отдам".

Хотя периодически дуэты в жизни Бузовой все-таки случаются. "Но они основаны только на любви! – божится Оля. – Мне может просто понравиться голос у человека, и захочу с ним спеть. Так вышло с Лешей Свиком, которому я написала в социальных сетях, потому что мне понравился голос с першением в горле. Я просто тащилась от него!"