Куда сходить в Москве: афиша c 17 по 24 ноября

В Москве столько всего интересного, необычного, яркого – только успевай ходить, смотреть и удивляться. В очередной подборке "Дни.ру" – самые достойные мероприятия, сериалы, фильмы, спектакли и концерты.

СЕРИАЛ

"Дети перемен"

Великолепная семейная сага на фоне слома эпох. Новый взгляд на противоречивые 90-е в сериале с Викторией Исаковой, Славой Копейкиным, Макаром Хлебниковым и Хетагом Хинчаговым. 45-летняя Флора Борисовна водит троллейбус и воспитывает трех сыновей. Неунывающая оптимистка создала дружную семью, но жестокое время вносит свои коррективы. Теперь у Пети, Юры и Руслана свои друзья, банды и тайны. Уличные законы и жизнь "по понятиям" разделяют самых близких людей, заставляя братьев ненавидеть друг друга.

С 21 ноября, START и Wink.ru.

ФИЛЬМ

"Декодер. Игра гения"

Светскую премьеру этого высокобюджетного масштабного шпионского триллера-головоломки с Джоном Кьюсаком и Лю Хаожань в главных ролях оценили Полина Гагарина, Алена Михайлова, Наталья Бардо, Полина Максимова и другие звезды. "Декодер. Игра гения" — история о молодом гении математики, который взламывает сверхсложный код противника, используя нестандартный метод… свои сны. Фильм снят по международному бестселлеру Май Цзя "Расшифровка" (книга переведена на 33 языка, тираж более 5 млн экз.).

С 21 ноября.

ПРОГУЛКА

"Москино" приглашает

В руках художницы Марины Сагулиной песок превратится в удивительные картины из сказок “Алладин”, “Король лев” и “Маленький принц”. Декорация "Питерский бар" станет таверной "Три пескаря" из "Приключений Буратино". А домик на площадке "Уездный город" советской коммунальной квартирой из 1950-х, как в фильме "Покровские ворота". В кинозале состоится премьера комедийного фильм "Манюня: приключения в деревне" А еще здесь можно прогуляться с аудиоэкскурсией “Кинопрогулка”, которую озвучил актёр театра и кино Сергей Бурунов, устроить ретро фотосессию, на мастер-классе сделать кинотарелку, научиться петь и танцевать.

17 ноября, Кинопарк "Москино".

ТЕАТР

"Розовое платье"

Спетакль Эдуарда Боякова – своеобразное продолжение классической пьесы А.П. Чехова "Три сестры". Действие происходит спустя 30 лет после времени создания и действия пьесы Чехова. Авторы спектакля деликатно относятся к чеховскому пространству, создавая при этом свой чеховский мир, в котором главная героиня оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи. Семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить. Героиня Ирины Линдт открывает перипетии своей судьбы, неразрывно связанные с историей нашей страны в постреволюционный период.

28 ноября, Новый театр.

"Гример"

Это не просто спектакль, а необыкновенное путешествие во времени и пространстве в иммерсивном формате. Попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров, Сергей Гребенников и другие.

17 ноября, Новый театр.





Estet Fashion Week

Мастерство дизайнеров одежды и искусство ювелиров на Неделе моды: в Москве пройдет 26-й сезон Estet Fashion Week. Жюри во главе с почетным председателем, "королем гламура" Сергеем Зверевым определит победителей 26 сезона в номинациях "Лучшая коллекция одежды", "Лучший шоу-показ". Свои коллекции представят KIBOVSKAYA, Naz Maer, Kенгуру, KLIMKOVA, Таня Тузова, Елена Мур, а также студенты РГУ им. А.Н. Косыгина. В числе почетных гостей – оперный певец Алессандро Сафина, DJ Катя Гусева, Алена Хмельницкая, Маша Вебер, Наталия Гулькина.

До 20 ноября, Ювелирный дом "Этстет".

СКОРО

"Свадьба Кречинского"

О чем думает и что чувствует человек, который идет на предательство и обман? Два века назад писатель А. Сухово-Кобылин искал ответ на этот вопрос в трилогии ("Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина"). Режиссер Дмитрий Астрахан остановился на первой части и отразил свой взгляд на аферу Кречинского. Главный герой комедии – вор, авантюрист, игрок – кажется, он собрал в себе весь набор качеств отрицательного героя романа. В мире Кречинского нет чувств, эмоций и эмпатии, есть только холодный расчет, предательство, обман и азартная болезнь. Но чтобы полностью раскрыть истинную суть такого человека, нужно показать его в испытании любовью.

29, 30 ноября, 1 декабря, Театр на Трубной.

Эстрадный оркестра Сергея Мазаева



Заслуженный артист России Сергей Мазаев отмечает 65-летие. В основе юбилейной программы – произведения на русском, английском и итальянском языках – это и мировые хиты, и известные шлягеры советских композиторов и, конечно, песни из репертуара группы "Моральный кодекс". "Я создавал оркестр для того, чтобы самому музицировать, – поделился Сергей Мазаев. – Играю на кларнете, саксофоне, флейте. Ну и пою как солист, с оркестром. Текущая работа доставляет мне несказанную радость. Хотя я даже работой это назвать не могу - такое приятное развлечение". В концертеучаствую вокалистка Эстрадного оркестра Сергея Мазаева Алена Долбик, итальянский певец и композитор Андреа Коста и QUEENtet Сергея Мазаева.

7 декабря, концертный зал "Барвиха Luxury Village".

"Новая Песня года"

Долгое время критики и зрители выражали недовольство тем, что в легендарном новогоднем концерте "Песня года" нет новых имен. Поэтому сюрпризом для всех стало появление в 2021 году абсолютно оригинального и неожиданного проекта, в котором свои песни показали герои интернета, соцсетей и стриминг-платформ. Эфиры концерта прошли на телеканале МУЗ-ТВ с небывало высоким рейтингом, а трансляции в VK собрали миллионы просмотров. В этом году на сцену "Новой Песни года" выйдут Полина Гагарина, Filatov & Karas, Gayazovs Brothers, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Rasa, Bearwolf, Konfuz, Нюша, Dabro, Blizkey, Wallem, Милана Хаметова, Татьяна Куртукова и другие молодые звезды.

8 декабря, Дворец спорта "Мегаспорт".

Великие симфонии. Малер, Симфония № 5



Вас ждет культовая Симфония № 5 Густава Малера, которую исполнит Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под руководством дирижера Гургена Петросяна. Зрители смогут разгадать феномен этого сочинения и ощутить на себе эффект шедевра музыкальной классики. Это выразительная и непокорная музыка переносит слушателей через широкий спектр эмоций, от мрачного уныния до победы в противостоянии добра и зла.

27 ноября, Большой зал Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

"Зимний аккорд"

По традиции, группа "Ария" под Новый год даст специальное шоу под названием "Зимний аккорд". Музыканты позволят себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо! Торопитесь! Билеты могут закончиться раньше, чем вы решите, где же провести этот особенный вечер накануне Нового года.

30 декабря, 1930 Moscow.