Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 ноября

Морозная погода – не повод сидеть дома. Ведь в Москве столько интересного просходит каждый день! Не пропустите самые достойные мероприятия!

КОНКУРС

"Вайт Медиа" приглашает



Оригинальный контент остается на пике спроса как в телевизионной, так и в цифровой среде. В борьбе за аудиторию ключевые игроки рынка с каждым годом наращивают объемы производства. Компания "Вайт Медиа" объявляет конкурс новых оригинальных форматов для ТВ и онлайн-платформ. К рассмотрению принимаются проекты в любом жанре – авторам предлагается сделать акцент на игровых, образовательных, музыкальных и реалити-шоу для широкой аудитории. Победитель конкурса получит приз в размере 1 миллион рублей, а также возможность реализовать свою идею.

Подборная информация и правила проведения: https://original.weitmedia.com/

До 28 февраля 2025 года.

ТЕАТР

"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

Это пародийный спектакль, где под переосмысленные мировые поп и рок-хиты зрители станут свидетелями самого невероятного бэкстейджа из всех возможных – закулисья мюзикла! Шеф крупного провинциального предприятия заказывает местному театру "Отверженные" поставить любимое шоу своей жены – мюзикл Mamma Mia! Режиссёр и артисты с воодушевлением берутся за дело. Однако у заказчика – свои представления о прекрасном. В день премьеры все пойдет не так: звезда попадет в больницу, и ее место займет неопытная дебютантка, слова и музыку придется менять на ходу, а для тещи спонсора срочно потребуется роль.

10, 12-17 ноября, театр "Маска".

"Дама с камелиями"

Дама с камелиями — самое известное произведение Александра Дюма (сына). В романе, основанном на реальных событиях, главная героиня — Маргарита, любила камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса и богатых мужчин, потому что они без сердца. Однако за желанием убежать от чувств, скрывалась хрупкая душа, жаждущая истинной любви. Случайная встреча подарила надежду на иную жизнь. Сможет ли Маргарита принять свой внутренний мир и позволить себе быть настоящей? Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях:Валерия Ланская, Илья Халмурзаев, Андрей Карако, Елена Анисимова, Александр Панов, Дмитрий Астрахан и другие.

15 и 16 ноября, Театр на Трубной.

ШОУ

"Миры Ханса Циммера"

Музыка Ханса Циммера стала неотъемлемой частью голливудских блокбастеров и принесла автору целую коллекцию наград от "Грэмми" до "Оскара". Композиции выдающегося немецкого кинокомпозитора добавили глубины таким фильмам, как "Король Лев" и"Пираты Карибского моря". Этой осенью зрителей ждет фантастическое мультимедийное шоу "Миры Ханса Циммера", на котором прозвучат главные хиты маэстро в новой, неожиданной трактовке. Шоу пройдет в сопровождении Imperialis Orchestra. Всех зрителей ждет welcome drink и сет легких закусок.

С 13 ноября, театр "ОДЕОН" (Малая сцена).

ФИЛЬМ

"Миллиардер в трущобах"

Сюжет фильма кинопрокатной компании World Pictures рассказывает о сыне миллиардера, который живет в трущобах и не подозревает, что его окружает команда актеров, создающих его реальность. Ожидается, что фильм удивит зрителей одновременно и колоритом, и остроумием, предлагая веселое времяпрепровождение для всей семьи.

С 14 ноября.

РЕЛИЗ

"Мужчина мой"

Любовь – чудо, любовь – волшебство, преображающее мир. Все это – о новой песне Ани Лорак "Мужчина мой". Музыку на стихи известного поэта Михаила Гуцериева написал композитор, продюсер Виктор Дробыш. Эта песня – об обретении счастья, о любви, которая является редким даром, доступным лишь избранным. Когда двое встречают друг друга, об этом хочется кричать на весь мир, делиться своим счастьем, петь о нем. И разве есть на свете мужчина, который не хотел бы услышать такое признание.

Уже на всех цифровых площадках.

What You Want

Мировая премьера англоязычного трека уникальных исполнителей POLINA & NoNative — What You Want от Effective Records — единственного Грэмми-лейбла СНГ. POLINA & NoNative достигли успеха на западе и не раз пересекались в разных точках мира. О коллаборации они заговорили сразу после знакомства. Но, как это бывает у творческих и востребованных персоналий, графики и обязательства не позволяли окунуться в сотрудничество с головой. Однако, расстояние и время не отделили их, а наоборот, усилили желание быть друг с другом и творить. Так они осознали, что им есть, что сказать этому миру.

Уже на всех цифровых площадках.

СКОРО

"Новая Песня года"

Долгое время критики и зрители выражали недовольство тем, что в легендарном новогоднем концерте "Песня года" нет новых имен. Поэтому сюрпризом для всех стало появление в 2021 году абсолютно оригинального и неожиданного проекта, в котором свои песни показали герои интернета, соцсетей и стриминг-платформ. Эфиры концерта прошли на телеканале МУЗ-ТВ с небывало высоким рейтингом, а трансляции в VK собрали миллионы просмотров. В этом году на сцену "Новой Песни года" выйдут Полина Гагарина, Filatov & Karas, Gayazovs Brothers, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Rasa, Bearwolf, Konfuz, Нюша, Dabro, Blizkey, Wallem, Милана Хаметова, Татьяна Куртукова и другие молодые звезды.

8 декабря, Дворец спорта "Мегаспорт".

"ЛЮБИ"

Александр Эгромжан – автор-исполнитель, стремительно набирающий популярность. Его талант уже оценили Любовь Успенская, Зара, Маша Шейх, Ева Власова. Артист с удивительным цирковым прошлым, музыкальную карьеру начал в 2018 году с выпуска сольного альбома "11". На живом концерте «Люби» Александр исполнит полюбившиеся поклонникам песни "Падаю", "Туман", "Люби" порадует новыми композициями. Концерт со струнным квартетом несомненно оценят любители качественного звучания.

23 ноября, Vegas City Hall,

"Плохие хорошие"

Режиссер Евгений Писарев поставил спектакль по комедии Оскара Уайльда "Веер леди Уиндермир". В центре сюжета – леди Маргарет Уиндермир, которая начинает подозревать мужа в измене. Однако тот не только отказывается развеять эти подозрения, но и приглашает на светский прием по случаю дня рождения жены загадочную миссис Эрлин, о которой говорят все… Спектакль будет наполнен яркими персонажами и остроумными диалогами, что является визитной карточкой произведений Уайльда.

21 и 22 ноября, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.

"Великая"

Этот фильм рассказывает о жизни невероятной женщины – Ли Миллер, культового фотографа, автора всемирно известного "Репортажа в ванной Гитлера" и других величайших кадров, которые потрясли мир, а также фотомодели, иконы стиля, блиставшей на обложках Vogue, и музы знаменитых художников. Зрители увидят голливудское кино, которое является потенциальным претендентом на премию "Оскар" в 2025 году. Фильм примечателен еще и тем, что главную роль в нем Кейт Уинслет.

С 21 ноября.