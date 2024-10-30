Куда сходить в Москве: афиша c 31 октября по 9 ноября

Наступил последний месяц осени. Время, когда особенно хочется теплоты, добра и чуда. Все это вы сможете найти в культурных событиях из нашей, составленной с душой, Афиши.

ТЕАТР

"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б."

Эта семейная музыкальная комедия-детектив ломает стереотипы. В классической истории о легендарном сыщике Шерлоке Холмсе главной героиней становится женщина: миссис Хадсон выходит из тени, чтобы раскрыть дело о собаке Б. За полтора часа, что идет спектакль, зрителей ожидает чаепитие в легендарной гостиной на Бейкер-стрит вместе с Шерлоком и доктором Ватсоном, опасная прогулка по Гримпенским болотам в компании сэра Баскервиля и встреча с гениальным злодеем Мориарти. Огня происходящему добавят песни от музыкальной банды "Союз рыжих".

1-4 ноября, Театр "Маска" в МДМ.

"МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

Вас ждет пародийный спектакль, где под переосмысленные мировые поп и рок-хиты зрители станут свидетелями самого невероятного бэкстейджа из всех возможных – закулисья мюзикла! Шеф крупного провинциального предприятия заказывает местному театру поставить любимое шоу своей жены – мюзикл Mamma Mia! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело. Однако у заказчика – свои представления о прекрасном. В день премьеры все пойдет не так: звезда попадет в больницу, и ее место займет неопытная дебютантка, слова и музыку придется менять на ходу, а для тещи спонсора срочно потребуется роль.

6-9 ноября, Театр "Маска" в МДМ.



"Женитьба"

Классическое прочтение комедии Николая Гоголя представит заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров. Постановка приурочена к празднованию 215-летия со дня рождения писателя. По словам режиссера, пьеса Гоголя, в первую очередь, интересна своей парадоксальностью: "Сюжет закручивается вокруг женитьбы, все герои помешаны на желании обзавестись семейной жизнью, но ни один из них не влюблен, женитьба становится неким предприятием". В ролях: России Виктор Никитин, России Николай Мальцев, Светлана Варецкая-Загородняя, Евгений Воскресенский и другие.

2 и 3 ноября, Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской).



"Чехов. Проект. Версия вторая "Сюжет для небольшого рассказа"

Писатель прежде, чем создать большую историю, записывает в своих записных книжках наблюдения, которые впоследствии становятся сюжетами для небольших рассказов, повестей и пьес. А что если посмотреть на большие пьесы Антона Павловича, как на вереницу сюжетов небольших рассказов, по которым тоже можно составить свое мнение о людях, их переживаниях, отчаяниях и идеалах? "Чехов. Проект" состоит из 4 версий. В каждой версии четыре акта, по одному из "Чайки", "Дяди Вани", "Трех сестер" и "Вишневого сада". 47 персонажей пройдут через все спектакли проекта, исполненные 28 актерами.

31 октября, Московский новый драматический театр.

"НеМаленькие трагедии"



Московский Драматический Театр им. Сергея Есенина был создан в 2017 году под руководством режиссера Ярослава Шевалдова и актрисы Анны Сардановской. В репертуаре театра есть иммерсивные спектакли, в которых действие развивается в интерьерах и пространствах исторических усадеб. Среди таких – "НеМаленькие трагедии", которые играются в роскошных залах бывшей усадьбы купцов Мухиных на Спартаковской улице. В ролях этого "иммерсивного ванитаса": Ярослав Шевалдов/Сергей Хачатуров, Ильдар Аллабердин, Илья Алаев, Анна Сардановская и другие.

29 ноября, библиотека-читальня им. А.С. Пушкина.

"Мой дом – твой дом"

Представьте: ваша семья отправляется на отдых, который, как вы предполагаете, должен стать идеальным. Однако, планы рушатся, когда вы неожиданно оказываетесь в самом центре загадочного детектива. Благодаря чувству юмора, взаимной поддержке и мужеству наши герои находят в себе силы преодолеть все трудности. А вы смогли бы?Спектакль "Мой дом — твой дом" придется по душе всем любителям приключений и детективных историй. Режиссер: Иван Мамонов. В ролях: Денис Кутузов, Евгений Козлов, Джульетта Шабанова, Иван Мамонов и другие.

5 ноября, Театр на Трубной.

МУЗЫКА

"Принцесса & Робот"

HiFi-стриминг Звук провел первый большой DJ-сет FEDUK. Выступление прошло в рамках презентации нового EP исполнителя "Принцесса & Робот". В числе гостей мероприятия были многие известные артисты: Антоха МС, группа “Сироткин”, AMCHI, Кассета, КлоуКома и другие."Звук активно поддерживает артистов на любом этапе карьеры – это одно из ключевых стратегических направлений HiFi-стриминга. При этом мы стремимся вместе с музыкантами создавать уникальные и душевные проекты, которые надолго запомнятся фанатам и пользователям Звука", – говорит маркетолог музыкального контента HiFi-стриминга Звук Максим Воробьев.

Уже на всех цифровых платформах.

"Пиратская Станция"

Вас ждет премьера культового drum’n’bass фестиваля "Пиратская Станция". На этот раз с новой постановкой “Космос”. Это межгалактическое шоу при участии каскадеров и танцоров в антураже оригинальных декораций и мощных спецэффектов. Режиссеры и артисты превратят легендарный рейв родом из Санкт-Петербурга в настоящий перфоманс. Космическим шаттлом будут управлять Lady Waks, OZMA, Mage, Hell Kitchen, Gvozd, Hosted by SMOKY D. Секретными гостями станут 2 иностранных пришельца, чьи имена будут раскрыты на фестивале.

2 ноября, VK Stadium.

X:IN

В состав этой популярной группы входят участницы из разных стран, включая даже Россию. X:IN — это: Nova (Россия), E.Sha (Южная Корея), Nizz (Южная Корея), Hannah (Южная Корея) и Aria (Индия). Они уже выступали в нашей стране и были тепло приняты фанатами, но теперь возвращаются с еще более масштабным шоу и новыми хитами. Специальным гостем станет TSOY (Анатолий Цой) — победитель первого сезона шоу "Маска", финалист телепроекта "Хочу к Меладзе!". TSOY и X:IN презентуют совместный сингл Seoul–Moskva.



2 ноября, МТС Live Холл в Москве, 3 нобря, клуб А2 в Санкт-Петербурге.



Московский государственный академический симфонический оркестр

Открытие Абонемента № 31. Дирижер – Тимур Зангиев. Солист – Иван Бессонов. В концерте принимает участие ГАХКР им. А. А. Юрлова, художественный руководитель и главный дирижер – Геннадий Дмитряк. В программе: Шопен – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11 и Равель – музыка балета "Дафнис и Хлоя".

1 ноября, Концертный зал им. П. И. Чайковского.

ЛЕКЦИЯ

"Вино in Vogue. Вина Франции – короли, фаворитки и молодые папы"

FASHION REBELS — это не только модные коллекции, но и комьюнити, объединенное любовью к искусству, кино, выставкам и не только. Бренд регулярно знакомит аудиторию с близкими по духу художниками, арт-объектами, проводит разнообразные выставки и циклы лекций о красоте и искусстве во всех его направлениях. Именно здесь пройдет цикл лекций Влады Лесниченко – винного энтузиаста и лектора.

31 октября, FR Concept.

ДЕТЯМ

"Веселое путешествие"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В дороге юных путешественников ждет много песен, танцев, оригинальных костюмов и ярких декораций.

С 9 ноября по субботам и воскресеньям, театр "Одеон".

СКОРО

"Песня года"

Это самый масштабный, самый звездный, самый красивый и самый новогодний концерт года. Будут все звезды! Будут только хиты! Телеверсию "Песни года" покажут в первые дни 2025-го, а у вас есть шанс увидеть всю эту красоту лично и уже сегодня, услышать любимых исполнителей и потом сравнить с картинкой на экране. Среди участников – Филипп Киркоров, Лолита, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, SHAMAN, Олег Газманов, Таисия Повалий и многие другие кумиры.

7 декабря, Дворец спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле.