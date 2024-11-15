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Пятница 15 ноября

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Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе

Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе
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В последние месяцы состояние здоровья Кейт Миддлтон стало предметом обсуждений и спекуляций в британских СМИ и социальных сетях. Сначала в марте этого года Кенсингтонский дворец сообщил о том, что у нее было диагностировано онкологическое заболевание во время плановой операции, проведенной в январе.

После этого последовало сообщение о том, что принцесса прошла курс профилактической химиотерапии, который завершился успешно в сентябре. Однако вскоре после этого на сайте Sky News появилась статья, в которой журналистка Рианнон Миллс сообщила, что у Кейт были обнаружены не раковые, а предраковые клетки.

Эта информация вызвала бурные обсуждения и различные интерпретации, что привело к появлению конспирологических теорий о возможном инсценировании болезни. Некоторые пользователи социальных сетей начали сомневаться в серьезности диагноза, указывая на использование термина "профилактическая химиотерапия", который мог быть истолкован как преувеличение.

Издание Daily Beast обратилось к специалисту по онкологии, который пояснил, что термины "предраковые клетки" и "рак" имеют разные значения и не могут использоваться взаимозаменяемо. Это заявление только усилило недоверие к первоначальной информации от Кенсингтонского дворца.

Ситуация усугубилась тем, что слухи о здоровье Кейт Миддлтон не новы. В начале 2024 года, когда она отсутствовала на публичных мероприятиях, распространялись слухи о тяжелой болезни и даже разводе. Попытки дворца опровергнуть эти слухи, включая публикацию фотографии принцессы, которая была воспринята некоторыми как отредактированная, лишь подогрели интерес общественности.

9 ноября Кейт Миддлтон впервые после завершения лечения появилась на публике. Ее внешний вид и уверенность произвели положительное впечатление на присутствующих. Тем не менее, вопросы о ее здоровье продолжают вызывать споры и обсуждения в обществе. Британские СМИ и пользователи социальных сетей продолжают анализировать каждый шаг принцессы, пытаясь разгадать загадку ее состояния.

Шоу-бизнес в Telegram

15 ноября 2024, 03:21
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Daily Beast• Требует проверки

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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