ТЕСТ по фильму "Тени исчезают в полдень"

"Тени исчезают в полдень" – советский многосерийный фильм, снятый режиссером Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым в 1971 году. Это историческая драма, основанная на одноименном романе Анатолия Иванова. Фильм рассказывает о жизни сибирской деревни на протяжении нескольких десятилетий, начиная с конца XIX века и заканчивая Великой Отечественной войной.



"Тени исчезают в полдень" стал одним из самых популярных советских сериалов своего времени. Он получил высокую оценку зрителей и критиков за глубокий сюжет, качественную актерскую игру и достоверное отображение исторической эпохи. Фильм был удостоен ряда наград, включая Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

Этот сериал остается важным культурным наследием советского кинематографа и продолжает привлекать внимание зрителей благодаря своему уникальному сочетанию драмы, истории и человеческих судеб.

Предлагаем пройти достаточно сложный тест по знаменитой картине и вспомнить подробности знакомого сюжета.

ВОПРОСЫ

1. В какой деревне происходят события романа?

А. Дубовый утес

Б. Марьяновка

В. Зеленый дол

2. Кто убил одного из братьев Меньшиковых Филиппа?

А. Фрол Курганов

Б. Анисим Шатров

В. Захар Большаков

3. Какое преступление совершил Устин Морозов?

А. Убил сына

Б. Ограбил соседа

В. Сжег дом

4. Как зовут председателя колхоза "Рассвет"?

А. Иван Никифоров

Б. Захар Большаков

В. Назар Коржаков

5. Почему не состоялась свадьба Захара Большакова и Степаниды?

А. Невеста сбежала

Б. Захар нашел другую

В. Они поняли, что не пара

6. Как называли Илью Юргина?

А. "Купи-продай"

Б. "Там-сям"

В. "Болтун"

7. Как погибла Марья Воронова?

А. Ее убили и закопали на утесе братья Меньшиковы

Б. Она утопилась в реке

В. Упала со скалы

ОТВЕТЫ

1. В. Зеленый дол

2. Анисим Шатров

3. А. Убил сына

4. Б. Захар Большаков

5. А. Невеста сбежала

6. А. "Купи-продай"

7. А. Ее убили и закопали на утесе братья Меньшиковы