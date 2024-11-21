53-летняя Марина Федункив родила первенца

Как выглядит после похорон могила Добрынина Тесты Что осталось после ухода Владимира Левкина Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Четверг 21 ноября

11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку 00:06Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе 20:38Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 19:37Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"? 18:09Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату 17:54Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве" 17:20Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа" 16:28Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 15:58Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания 13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин 11:27Куда сходить в Москве: афиша c 23 по 30 ноября 11:26Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 10:48Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет? 21:34Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном 20:25Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам 18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства 12:47Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 12:39Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 12:15"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии 11:39Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 11:18Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным 09:46Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда 08:56Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием 06:10ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы 03:15Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде 00:43Долгожданное продолжение "Слова пацана": на экраны выходит сериал "Дети перемен" 00:09Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 21:51Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные 19:49"Аж ахнула": Федосеева-Шукшина вспомнила о потрясшем ее поступке Левкина 18:38"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену 16:32Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами 15:37Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой 15:05Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

53-летняя Марина Федункив родила первенца

53-летняя Марина Федункив родила первенца
328

Марину Федункив поздравляют с рождением ребенка.

Марина Федункив долгое время умело скрывала свою беременность даже от близких друзей и коллег. Однако журналисты узнали, что совсем недавно актриса впервые испытала радость материнства.

Слухи о беременности артистки начали распространяться после съемок шоу "Первые на деревне", которое Федункив вела прошлым летом. Несмотря на то, что Марина не предъявляла никаких особенных требований, вся команда старалась максимально заботиться о ней, ее буквально окружили

Теперь выяснилось, что 53-летняя актриса впервые стала матерью, причем произошло это радостное событие в октябре. Пол ребенка Федункив не раскрывает, как и не комментировала слухи о своем интересном положении.

Последние месяцы Марина практически исчезла с радаров светской хроники, вероятно, сосредоточившись на подготовке к рождению ребенка. Однажды ее все же заметили на вокзале, где она пыталась скрыть изменения фигуры под свободной одеждой, а ее походка выдавала состояние беременности.

Напомним, Марина Федункив в 2021 году стала женой итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Это первый официальный брак артистки, до этого она дважды находилась в длительных отношениях, но предпочитала гражданский брак. Супруг Марины не любит публичность, возможно, именно поэтому беременность резидентки Comedy Woman скрывалась столь тщательно.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2024, 11:02
Марина Федункив. YouTube / @fedunkiv
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

52-летняя Марина Федункив беременна – СМИ

Сыгравшая пышную свадьбу Федункив о зверском поведении мужа: Переломаны ребра

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно
Проверьте свои знания в элементарных вопросах по русскому языку в нашем тесте. ВОПРОСЫ 1.

"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости

"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости
Александр Буйнов в этом году впервые станет участником грандиозного международного фестиваля "Легенды Ретро FM", который состоится 30 ноября на ВТБ Арене. Накануне выступления с артистом встретился корреспондент "Дни.ру". В будущем году Народный артист России Александр Буйнов отметит 75-летие.

Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу

Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу
Светлана Светличная похоронена 20 ноября 2024 года на Троекуровском кладбище. Утром 16 ноября 2024 года скончалась знаменитая актриса советского кинематографа Светлана Светличная.

Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе

Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе
Ляйсан Утяшева в браке с Павлом Волей с 2012 года. Шоумен Павел Воля и телеведущая Ляйсан Утяшева являются примером гармоничных отношений.

Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы

Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы
Невестка известной певицы Наташи Королевой сделала важный шаг в своей жизни. Она сменила имя и фамилию. Теперь девушка официально известна как Мелисса Глушко.

Выбор читателей

19/11ВтрПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 20/11СрдМаленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 20/11СрдЛариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 19/11ВтрСын Светличной может остаться без наследства 19/11ВтрДочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 19/11ВтрПочему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На"