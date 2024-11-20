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Среда 20 ноября

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Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату

Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату
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Оксана Самойлова поделилась своими переживаниями о жизни в деревне и о своем небольшом хозяйстве. В рамках нового этапа жизни она вместе с мужем решила завести козу по имени Мими.

Однако этот шаг оказался не таким простым, как ожидалось. Оксана призналась, что после участия в одном из шоу они с семьей столкнулись с трудностями, о которых не могли даже предположить.

Недавно на премии "Звезды хайпа" Самойлова рассказала о трагическом случае, который произошел на их ферме. Одна из коз, которую они завели, неожиданно умерла. Оксана открыто призналась, что это событие стало для нее настоящим ударом. Она испытывала чувство вины и печали, ведь это произошло на ее глазах. Ветеринар объяснил ей, что козы могут съесть что-то неподходящее, что приводит к серьезным проблемам с пищеварением. Эта ситуация оставила у Оксаны глубокий след.

Помимо личных переживаний, Оксана также рассказала о попытках помочь козам из Бутово. На этот раз она столкнулась с другой проблемой: пожилой мужчина, владелец коз, оказался не готов к сотрудничеству. Несмотря на то что Самойлова и ее семья потратили выходной на помощь, дедушка отказался от их предложений. Он не хотел устанавливать ограждение для своих животных, что создавало проблемы для соседей. Оксана отметила, что с одной стороны, козы — это милые существа, которые радуют детей, но с другой стороны, их содержание должно быть организовано правильно.

Когда блогера спросили о том, планирует ли она завести еще кого-то экзотического в своем хозяйстве, она ответила, что пока что не собирается увеличивать количество животных. Мими ей очень дорога, и она считает ее великолепной.

В завершение разговора Оксана упомянула о недавнем событии в их жизни: у собаки ее мамы родились щенки. Это добавило еще больше радости и забот в их насыщенную жизнь. Оксана подчеркнула, что она сама в шоке от того, насколько разнообразна их жизнь сейчас. Вскоре щенки будут доступны для продажи, что также поможет ее маме финансово.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 18:09
Оксана Самойлова. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
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