Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы

Невестка известной певицы Наташи Королевой сделала важный шаг в своей жизни. Она сменила имя и фамилию.

Теперь девушка официально известна как Мелисса Глушко. Об этом событии девушка с радостью сообщила своим подписчикам в социальных сетях, опубликовав снимок своего нового паспорта. "Ура! Наконец-то получила паспорт!", — написала она под фотографией, на которой запечатлено новое удостоверение личности с звездной фамилией.

Свадьба Мелиссы и Архипа Глушко, сына Наташи Королевой и Сергея Глушко, состоялась в августе этого года. Однако не все прошло гладко: на торжестве отсутствовали родители невесты. Это обстоятельство вызвало бурю эмоций у молодой супруги, которая была возмущена тем, что журналисты вторглись в их личную жизнь.

Позднее представители СМИ смогли связаться с родителями Мелиссы и даже показать их в эфире, что только усилило недовольство девушки. Она подчеркнула, что никто не имеет права вмешиваться в дела других людей.

Ранее Мелисса работала танцовщицей стриптиза, но позже решила изменить свою карьеру и получила образование визажиста. Этот шаг был воспринят ее свекровью с одобрением, что способствовало налаживанию теплых отношений между ними. Наташа Королева даже решила порадовать молодоженов, оплатив их свадебное путешествие. В результате новоиспеченные супруги провели свой медовый месяц на живописных Мальдивах, наслаждаясь красотой тропического рая.



