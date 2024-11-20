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Среда 20 ноября

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Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы

Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы
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Невестка известной певицы Наташи Королевой сделала важный шаг в своей жизни. Она сменила имя и фамилию.

Теперь девушка официально известна как Мелисса Глушко. Об этом событии девушка с радостью сообщила своим подписчикам в социальных сетях, опубликовав снимок своего нового паспорта. "Ура! Наконец-то получила паспорт!", — написала она под фотографией, на которой запечатлено новое удостоверение личности с звездной фамилией.

Свадьба Мелиссы и Архипа Глушко, сына Наташи Королевой и Сергея Глушко, состоялась в августе этого года. Однако не все прошло гладко: на торжестве отсутствовали родители невесты. Это обстоятельство вызвало бурю эмоций у молодой супруги, которая была возмущена тем, что журналисты вторглись в их личную жизнь.

Архип и Мелисса Глушко. Фото: соцсети

Позднее представители СМИ смогли связаться с родителями Мелиссы и даже показать их в эфире, что только усилило недовольство девушки. Она подчеркнула, что никто не имеет права вмешиваться в дела других людей.

Ранее Мелисса работала танцовщицей стриптиза, но позже решила изменить свою карьеру и получила образование визажиста. Этот шаг был воспринят ее свекровью с одобрением, что способствовало налаживанию теплых отношений между ними. Наташа Королева даже решила порадовать молодоженов, оплатив их свадебное путешествие. В результате новоиспеченные супруги провели свой медовый месяц на живописных Мальдивах, наслаждаясь красотой тропического рая.


Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 20:38
Наташа Королева с сыном Архипом и его возлюбленной Мелиссой Глушко. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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