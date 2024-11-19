Долгожданное продолжение "Слова пацана": на экраны выходит сериал "Дети перемен".

В столичном кинотеатре "Художественный" состоялась премьера самого ожидаемого и многообещающего сериала года – "Дети перемен".

Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел на видеосервисах START и WINK.RU в конце прошлого года, стал событием. Снявшиеся в нем молодые актеры после премьеры первой же серии проснулись знаменитыми – теперь их наперебой приглашают режиссеры, их рады видеть на модных премиях и презентациях, им вручают призы.

Весь этот год не прекращались разговоры о продолжении "Слова пацана". И вот, наконец, оно выходит. Продолжение не прямое, но идейное, жанровое, стилистическое. Получилась эдакая дилогия, в которой части перекликаются и дополняют друг друга.

Прошло несколько лет. Эпоху перестройки конца 80-х сменили "лихие", как их принято называть, 90-е. Криминал, жизнь по понятиями, нищета – все это снова есть на экране. И пусть героев сериала "Дети перемен" зовут иначе, все равно понятно, о ком речь.

Символично, что некоторые из актеров, игравшие в "Слове пацана", появятся и в "Детях перемен" – зрители снова увидят и Славу Копейкина, и Льва Зулькарнаева. Сценаристы сделали и сюжетный оммаж – если год назад главный герой сериала "Слова пацана" играл на пианино и занимался в музыкальной школе, то в "Детях перемен" герой увлекается академическим пением, и между криминальными разборками берет частные уроки вокала. Да и судьбы матерей главных геров (в "Детях перемен" ее играет Виктория Исакова) в общем-то похожи – они тянут на себе сыновей, не зная, чем те занимаются вне дома...

Жора Крыжовников, который в "Слове пацана" был режиссером, сейчас выступает креативным продюсером. А генеральный продюсер снова Федор Бондарчук. И это – синоним знака качества. Получилась очень крутая, стильная, точная криминальная драма, в которой, несмотря на чернуху, есть и юмор. В которой личные истории создателей умело вплетены в сценарную канву. В которой много примет той эпохи – от музыки до костюмов, что делает ленту очень атмосферной.

Криминальные авторитеты, подпольный бизнес, первые "новые русские", дышащие на ладан производства, огромные рынки – зрители погружаются в ту эпоху, которая стала забываться. Но эпоха эта вовсе не романтизируется и не героизируется. И в этом – главное достоинство нового сериала.

В нем так же, как и в "Слове пацана" год назад будет восемь серий. Схож и их хронометраж. С 21 ноября сериал покажут видеосервисы START WINK.RU, а в новом году он выйдет и на телеканале НТВ. И у нового фильма "Дети перемен" есть все шансы повторить успех "Слова пацана". Не исключено, что в будущем году на экраны выйдет лента про "нулевые" – мысли у продюсеров такие есть.