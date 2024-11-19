Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Ингредиенты
- Цыпленок – 1 шт. (около 1 кг)
- Апельсины – 2 шт.
- Мед – 2 ст.л.
- Чеснок – 4 зубчика
- Розмарин свежий – 2-3 веточки
- Оливковое масло – 2-3 ст.л.
- Соевый соус – 2-3 ст.л.
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Куркума – 1/2 ч.л.
- Черный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Подготовка цыпленка: Промойте цыпленка под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Отрежьте лишний жир и кожу, если необходимо.
- Маринад: В небольшой миске смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, паприку, куркуму, соль и черный перец. Хорошо перемешайте.
- Апельсины: Один апельсин разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими кружочками, вторую – выжмите сок. Другой апельсин нарежьте крупными дольками.
- Розмарин: Веточки розмарина слегка разомните руками, чтобы они выпустили аромат.
- Нанесение маринада: Обильно натрите цыпленка приготовленным маринадом внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут, лучше на 1 час.
- Заполнение цыпленка: Внутрь цыпленка положите половинку апельсина, нарезанную кружочками, и одну-две веточки розмарина.
- Формирование блюда: В форму для запекания выложите крупные дольки апельсина и оставшиеся веточки розмарина. Положите сверху цыпленка грудкой вверх. Налейте в форму апельсиновый сок.
- Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте цыпленка около 60-80 минут, периодически поливая выделяющимся соком. Чтобы проверить готовность, проткните ножку птицы ножом – если выделяется прозрачный сок, значит, цыпленок готов.
- Подача: Достаньте готового цыпленка из духовки и дайте ему отдохнуть 10-15 минут перед подачей. Нарежьте на порции и подавайте с запеченными апельсинами и розмарином.
Этот рецепт сочетает в себе сладкий вкус меда и цитрусовых ноток апельсинов, создавая необычное и запоминающееся блюдо. Приятного аппетита!