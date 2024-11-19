Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Проблемы с дыханием после еды: в чем причина?

Прием пищи для большинства людей связан с приятными эмоциями. Из-за этого иногда возможны и переедания, которые сопровождаются ухудшением здоровья. Иногда проблемы с самочувствием могут возникнуть и после употребления адекватного количества пищи. Одышка, затруднение дыхания после еды встречается не так уж и редко. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос сформулировала врач гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова. Переедание Желудок – мышечный орган, который способен вместить в себя много еды, лишь расслабляясь и снижая свой тонус, поэтому он может заполнить себя большим количество пищи единоразово.