Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться

Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал Тесты Судьба квартиры Леонтьева рассекречена Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Воскресенье 17 ноября

12:21Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться 11:32Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин 06:35Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать? 03:19Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи 01:30Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого 00:19В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие 18:44Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд 15:22В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком 13:07Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная 12:21Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная 12:20Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром 10:34Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни 09:25Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы? 06:19Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева 03:34Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории 00:26Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков 21:39Дарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 20:12Певице Славе стало плохо во время выступления: Микроинсульт как будто случился 19:20Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек 16:51ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15:54Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе 15:45"Она пела практически для меня": адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу 14:49Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 13:26ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!" 13:01Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект 12:45Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она" 11:42В День рециклинга москвичам напомнили важности переработки ненужных вещей 11:17Сваха: Янковский выбрал Пожарскую на роль жены из-за сходства с матерью 10:24Только по любви: Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым 09:27 "Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным 06:32Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи 03:21Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе 00:11Покинувшая Россию Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике 20:51Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением 20:23Судьба трехэтажной квартиры Валерия Леонтьева рассекречена 18:25Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал 16:45ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая 16:15Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару 16:10ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница" 16:00Личная охрана, термобелье и "особенный" пункт: райдер Кологривого удивил пользователей Сети 15:59"Я вас очень прошу": Лолита в день рождения обратилась к россиянам с мольбой 14:50Тест: проверьте свои знания о сказочной советской комедии "Обыкновенное чудо" 14:03Стартовали съемки приключенческого фильма "Левша" c Колокольниковым в главной роли 13:42В Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению в рамках форума "Мир другими глазами" 12:31"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала 11:44ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих" 11:14Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане 10:49Седокова с шикарным букетом роз намекнула на воссоединение с мужем после развода 09:36Куда сходить в Москве: афиша c 17 по 24 ноября 09:30Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться

Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться
275

Мартин Скорсезе – один из самых влиятельных и признанных режиссеров в истории кино, чьи работы исследуют темы насилия, предательства и моральных дилемм, а также погружают нас в мир мафии и преступного мира. В день рождения мастера вспоминаем его лучшие фильмы, которые заслуживают вашего внимания.

1) Таксист (1976)

"Таксист" стал знаковым фильмом для Скорсезе и открыл новую страницу в его карьере. Главный герой, Трэвис Бикл, сыгранный Робертом Де Ниро, — это ветеран войны во Вьетнаме, который страдает от бессонницы и одиночества. Работая таксистом в Нью-Йорке, он сталкивается с темной стороной города и решает взять правосудие в свои руки. Фильм мастерски передает ощущение изоляции и внутренней борьбы, а потрясающая игра Де Ниро делает его культовым.

2) Славные парни (1990)

Это яркая и динамичная история о жизни Генри Хилла, который с юных лет мечтал стать частью мафиозного мира. Фильм основан на реальных событиях и книге Николаса Пиледжи. Рэй Лиотта исполняет главную роль, а Джо Пеши за свою блестящую игру получил "Оскар". Скорсезе создает захватывающий портрет мафии, показывая ее как привлекательную, но опасную жизнь, полную интриг и предательства.

3) Казино (1995)

Следующим шагом в сотрудничестве Скорсезе и Пиледжи стало "Казино". Этот фильм рассказывает о Сэме Ротштейне (Роберт Де Ниро), который управляет казино в Лас-Вегасе. Его амбиции и жажда власти приводят к конфликтам с мафией и его собственными партнерами. Шэрон Стоун в роли Эйдриан — настоящая находка, ее игра добавляет фильму драматизма и напряженности. "Казино" — это не просто история о азартных играх; это глубокий анализ человеческой природы и жадности.

4) Отступники (2006)

"Отступники" — это криминальный триллер, который стал одним из лучших фильмов Скорсезе. В нем пересекаются судьбы двух полицейских: Билли Костигана (Леонардо ДиКаприо), работающего под прикрытием, и Колина Салливана (Мэтт Дэймон), который является шпионом мафии. Их борьба за выживание и раскрытие истинных намерений друг друга создает напряжение на протяжении всего фильма. "Отступники" получили четыре "Оскара", включая лучший фильм, что подтверждает их высокую оценку критиков и зрителей.

5) Остров проклятых (2010)

В "Острове проклятых" действие разворачивается на удаленном острове, где расположена психиатрическая больница для преступников. Два судебных пристава прибывают для расследования исчезновения пациентки. Однако вскоре они понимают, что столкнулись с чем-то гораздо более зловещим. Этот фильм сочетает элементы триллера и психологической драмы, заставляя зрителей держать в напряжении до самого конца.

6) Ирландец (2019)

"Iрландец" стал настоящей сенсацией благодаря своему звездному составу: Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши создали незабываемые образы. Фильм рассказывает историю Фрэнка Ширана, который становится частью преступного мира после встречи с Расселом Буфалино. Как "Ирландец", он поднимает вопросы о лояльности и предательстве, а также о последствиях выбора. Эта эпопея длиной в несколько десятилетий предлагает глубокий взгляд на жизнь человека в мире организованной преступности.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2024, 12:21
Мартин Скорсезе. Кадр: GQ/YouTube
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе

ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина

ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина
Георгий Вицин – не только комедийный актер, который запомнился нам в основном именно таким. Помимо веселых ролей в его фильмографии много и других образов. Предлагаем вспомнить название фильмов, где появился Вицин, в нашем новом тесте. ВОПРОСЫ 1.

Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым

Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым
Анатолий Папанов после себя наследие, которое невозможно переоценить. Актер прожил всего 64 года, но за свою карьеру он успел сыграть почти двести ролей в кино. Его уникальный стиль и неподражаемое чувство юмора подарили зрителям множество ярких моментов. В память о великом артисте мы предлагаем вспомнить его лучшие комедийные работы, которые навсегда останутся в нашей памяти. 1.

ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!"

ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!"
Советский двухсерийный телевизионный художественный фильм "Ирония судьба, Или с легким паром!" в будущем году отметит юбилей. Полвека назад он был поставлен режиссером Эльдаром Рязановым Кажется, мы знаем картину наизусть. Но помним ли имена героев? Проверьте себя, ведь с тестом на знание имен геров "Вокзала для двоих" вы справились отлично! 1.

Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она"

Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она"
В Сети появился долгожданный трейлер фантастической драмы "ON и Она". Главную роль в картине исполнила талантливая актриса Юлия Пересильд. Премьера фильма запланирована на 13 февраля 2025 года, и уже сейчас он вызывает большой интерес у зрителей.

ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая

ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая
"Не может быть!" – это советская комедия, состоящая из трех новелл, снятая Леонидом Гайдаем в 1975 году. Фильм представляет собой экранизацию рассказов Михаила Зощенко и Николая Гоголя, адаптированных для экрана. Каждая новелла имеет свой уникальный сюжет и характеры персонажей, демонстрируя юмор и сатиру на общественные нравы того времени. "Не может быть!" стал одной из самых популярных комедий своего времени и до сих пор пользуется любовью зрителей.

Выбор читателей

15/11ПтнТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15/11ПтнТест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 16/11СбтТест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы? 15/11ПтнДарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 16/11СбтЛолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни 16/11СбтСколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная