Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи

Устали от постоянной гонки за результатом? Чувствуете, что энергия на исходе? Вы не одиноки.

В современном мире, где успех измеряется количеством задач и проектов, выгорание стало распространенной проблемой. Но не стоит отчаиваться! Существуют эффективные способы сохранить баланс и продолжать двигаться вперед с удовольствием. Карина Биберсова-Кржановская, консультант в области построения эффективного бизнеса и управления персоналом, выделяет три ключевых аспекта, которые помогут избежать эмоционального выгорания:

Научитесь быть собой

Когда мы пытаемся соответствовать чужим ожиданиям или играть какую-то роль, мы тратим огромное количество энергии. Это неизбежно приводит к истощению: “Если так подумать, то эмоциональное выгорание чаще всего происходит в том случае, когда люди тратят очень много эмоций и энергии на выполнение какой-то работы. И обычно это происходит, если люди либо делают что-то не то, либо делают что-то не так. Они пытаются казаться кем-то, а это всегда отнимает очень много энергии.” – акцентирует эксперт.

Вместо того, чтобы играть какую-то роль, найдите свое призвание, занимайтесь тем, что действительно вас вдохновляет и приносит удовольствие. Когда работа становится не обязанностью, а частью вашей жизни, выгорание практически невозможно.

Идентифицируйте свои страхи и преодолейте их

Рекомендацию “не бояться” Карина Биберсова-Кржановская называет ключевой. Жизнь в постоянном страхе отнимает бесконечное количество сил и эмоций: “Если у человека происходит эмоциональное выгорание, он точно чего-то боится: боится потерять эту работу, боится, что его уволят, боится, что он не справится, боится, что он не найдет альтернативную работу.” – подчеркивает консультант в области построения эффективного бизнеса.

Подумайте, чего вы боитесь больше всего? Проанализируйте свои страхи, рациональны ли они? Какие реальные последствия они могут иметь? Часто наши опасения оказываются гораздо преувеличенными. Но иногда даже нужно действовать вопреки страху, ведь маленькие шаги в заданном направлении помогут вам преодолеть внутренние опасения и неуверенность в себе.

Найдите причину недовольства работой

Наиболее часто причиной выгорания служит, как раз, нелюбимая работа, однако если головой вы понимаете, что это работа вашей мечты и вы на своём месте, но не можете найти никаких моральных сил на новые идеи и получать удовольствие от процесса, то попробуйте ответить себе на простой вопрос “Почему?”. Что именно вызывает у вас негативные эмоции? Может быть, это слишком высокая нагрузка, неинтересные задачи или конфликт с коллегами? Ищите решения: поговорите с руководителем, пересмотрите свои обязанности, найдите новые источники мотивации.

Крайне важно обращать внимание на свои внутренние эмоции и мысли. Если вы чувствуете усталость, раздражительность, апатию, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту – психологу или психотерапевту, возможно причина кроется абсолютно не в работе, а в каких-то более личных проблемах. Помните, что забота о себе – это не эгоизм, а инвестиция в ваше будущее и ваше благополучие. Только уделяя внимание самоанализу и заботе о себе, вы сможете эффективно предотвращать выгорание и наслаждаться своей жизнью и работой, достигая новых карьерных целей шаг за шагом.