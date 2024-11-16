Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы?

"Она пела практически для меня": адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу

Александр Добровинский посетил концерт, где выступила Алсу. Развод финалистки "Евровидения-2000" Алсу и ее мужа Яна Абрамова состоялся этим летом.