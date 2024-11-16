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Суббота 16 ноября

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Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы?

Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы?
162

Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте свои знания.

ВОПРОСЫ

1. "Мозоль" – она моя или он мой?

А. Средний род

Б. Женский род

В. Мужской род

2. Какого рода слово "какао"?

А. Средний род

Б. Мужской род

В. Женский род

3. "Цунами" к какому роду относится?

А. Мужской род

Б. Средний род

В. Женский род

4. Слово "кенгуру" независимо от пол животного имеет этот род.

А. Средний род

Б. Женский род

В. Мужской род

5. Как будет правильно?

А. Я потерял кеду

Б. Я потерял кед

6. "Тирамису" – это десерт какого рода?

А. Женский род

Б. Мужской род

В. Средний род

7. А где тут правильный вариант?

А. Я не нашел один тапок

Б. Я не нашел одну тапку

ОТВЕТЫ

1. Б. Женский род

2. А. Средний род

3. Б. Средний род

4. В. Мужской род

5. Б. Я потерял кед

6. Б. Мужской род

7. Б. Я не нашел одну тапку

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2024, 09:25
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым

Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot; (1968)

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