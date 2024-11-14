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Четверг 14 ноября

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ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"
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Эксцентрическую кинокомедию "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай снял в 1967 году. Давайте вспомним имена героев и актеров любимого фильма. Ведь до этого со сложным тестом на знание имен героинь его лент вы справились на "отлично".

1. Как зовут героиню этого фильма, которую озвучивала Надежад Румянцева, а пела за нее Аида Ведищева?

А. Нина;

Б. Лена;

В. Марина.

2. Кого в этой ленте сыграл Владимир Этуш?

А. Джабраила, шофера Саахова, дядю Нины;

Б. Товарища Саахова, заведующего райкомхозом;

В. Администатора гостиницы.

3. Эта актриса воплотила на экране врача психиатрической больницы.

А. Нина Гребешкова;

Б. Светлана Немоляева;

В. Вера Холодная.

4. Как зовут героя Евгения Моргунова?

А. Трус:

Б. Балбес;

В. Бывалый.

5. Кого сыграл в ленте Георгий Милляр?

А. Бабу Ягу;

Б. Гостеприимного хозяина с рогом и любителя домино;

В. Администратора гостиницы.

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1. А. Нина;

2. Б. Товарища Саахова, заведующего райкомхозом;

3. А. Нина Гребешкова;

4. В. Бывалый;

5. Б. Гостеприимного хозяина с рогом и любителя домино.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2024, 16:10
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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