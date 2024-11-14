ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

1. Как зовут героиню этого фильма, которую озвучивала Надежад Румянцева, а пела за нее Аида Ведищева?
А. Нина;
Б. Лена;
В. Марина.
2. Кого в этой ленте сыграл Владимир Этуш?
А. Джабраила, шофера Саахова, дядю Нины;
Б. Товарища Саахова, заведующего райкомхозом;
В. Администатора гостиницы.
3. Эта актриса воплотила на экране врача психиатрической больницы.
А. Нина Гребешкова;
Б. Светлана Немоляева;
В. Вера Холодная.
4. Как зовут героя Евгения Моргунова?
А. Трус:
Б. Балбес;
В. Бывалый.
5. Кого сыграл в ленте Георгий Милляр?
А. Бабу Ягу;
Б. Гостеприимного хозяина с рогом и любителя домино;
В. Администратора гостиницы.
ОТВЕТЫ
1. А. Нина;2. Б. Товарища Саахова, заведующего райкомхозом;
3. А. Нина Гребешкова;
4. В. Бывалый;
5. Б. Гостеприимного хозяина с рогом и любителя домино.